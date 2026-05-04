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Terminal de Stock du futur – Exposition stock La Poste Rodier Paris

Terminal de Stock du futur – Exposition stock La Poste Rodier Paris

Terminal de Stock du futur – Exposition stock La Poste Rodier Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Poste Rodier

Adresse : 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d'Auvergne

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Vous serez invités à explorer ces enjeux à travers une interface permettant de composer votre propre système de stockage.

En activant différents paramètres : types de ressources, lieux et conditions : vous ferez émerger des scénarios révélant les logiques contemporaines d’accumulation, d’accès et d’obsolescence.

Une seconde partie sera consacrée à la représentation formelle de votre futur lieu de stockage, suivie d’un temps d’échange collectif.

INFORMATIONS

Public
Atelier adultes

Conception et animation
Charly Dufour, architecte et designer, cofondateur de Poumtchak Studio

Exposition avec le soutien de
La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris
Parrain de l’exposition
Sogaris
Partenaire de l’exposition
La Poste Immobilier
Partenaire média de l’exposition
Tema.archi

Dans le cadre de l’exposition Stock à la Poste Rodier, Paris 9. Terminal de Stock du Futur est un atelier qui questionne notre rôle dans le stockage de demain : quoi stocker, où le stocker et comment le stocker.
Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00;2026-05-10T16:00:00+02:00_2026-05-10T17:30:00+02:00

La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne  75009 Paris
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13352-terminal-de-stock-du-futur.html


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