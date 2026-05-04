Terminal de Stock du futur – Exposition stock La Poste Rodier Paris

Vous serez invités à explorer ces enjeux à travers une interface permettant de composer votre propre système de stockage.

En activant différents paramètres : types de ressources, lieux et conditions : vous ferez émerger des scénarios révélant les logiques contemporaines d’accumulation, d’accès et d’obsolescence.

Une seconde partie sera consacrée à la représentation formelle de votre futur lieu de stockage, suivie d’un temps d’échange collectif.

INFORMATIONS

Public

Atelier adultes

Conception et animation

Charly Dufour, architecte et designer, cofondateur de Poumtchak Studio

Exposition avec le soutien de

La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris

Parrain de l’exposition

Sogaris

Partenaire de l’exposition

La Poste Immobilier

Partenaire média de l’exposition

Tema.archi

Dans le cadre de l’exposition Stock à la Poste Rodier, Paris 9. Terminal de Stock du Futur est un atelier qui questionne notre rôle dans le stockage de demain : quoi stocker, où le stocker et comment le stocker.

Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00;2026-05-10T16:00:00+02:00_2026-05-10T17:30:00+02:00

La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13352-terminal-de-stock-du-futur.html



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