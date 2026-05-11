Terre de randonnée 2026 salle communale Boisset
Terre de randonnée 2026 salle communale Boisset dimanche 7 juin 2026.
Boisset
Terre de randonnée 2026
salle communale rue des écoliers Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Terre de randonnée 2026
Randonnée des 3 communes, St Pal Boisset Tiranges.
2 possibilités:
* Boisset St Pal 11 kms (retour en bus),
* Boucle complète 17,5 kms.
Inscription et départ de 8h30 à 9h30, salle communale, rue des écoliers à Boisset.
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salle communale rue des écoliers Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
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English :
Terre de randonnée 2026
3-commune hike, St Pal Boisset Tiranges.
2 possibilities:
* Boisset St Pal: 11 kms (return by bus),
* Complete loop: 17.5 kms.
Registration and departure from 8.30am to 9.30am, salle communale, rue des écoliers in Boisset.
L’événement Terre de randonnée 2026 Boisset a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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