Terre de randonnée 2026 salle communale Boisset

Boisset

Terre de randonnée 2026

salle communale rue des écoliers Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Terre de randonnée 2026

Randonnée des 3 communes, St Pal Boisset Tiranges.

2 possibilités:

* Boisset St Pal 11 kms (retour en bus),

* Boucle complète 17,5 kms.

Inscription et départ de 8h30 à 9h30, salle communale, rue des écoliers à Boisset.

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salle communale rue des écoliers Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

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English :

Terre de randonnée 2026

3-commune hike, St Pal Boisset Tiranges.

2 possibilities:

* Boisset St Pal: 11 kms (return by bus),

* Complete loop: 17.5 kms.

Registration and departure from 8.30am to 9.30am, salle communale, rue des écoliers in Boisset.

L’événement Terre de randonnée 2026 Boisset a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron