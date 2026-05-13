Testez une expérience de réalité augmentée, Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu, Compiègne

Testez une expérience de réalité augmentée Samedi 23 mai, 20h30 Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu Oise

À partir de 13 ans, Contactez-nous pour connaître les contrindications médicales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Mémorial de l’internement et de la déportation vous invite à découvrir en avant-première une expérience inédite de réalité augmentée, actuellement en cours de développement.

Conçu dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche, en partenariat avec quatre laboratoires universitaires et une entreprise spécialisée dans la création d’expériences immersives, cet outil en cours d’élaboration est proposé en test dans les salles du Mémorial le temps d’une soirée.

À l’aide d’un casque de réalité augmentée, les participants sont invités à percevoir des scènes de vie du camp d’internement de Royallieu, reconstituées à partir de témoignages et de recherches historiques.

Huit créneaux de 30 minutes seront proposés au cours de la soirée, avec 6 casques disponibles par créneau. Chaque session comprend une présentation de l’outil et du casque, deux scénarios courts (entre 4 et 7 minutes chacun), puis un échange avec les membres de l’équipe de recherche afin de partager vos retours.

Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu 2bis avenue des Martyrs de la Liberté, 60200 Compiègne, Oise, Hauts-de-France, France Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 96 37 00 http://www.memorial-compiegne.fr [{« type »: « email », « value »: « secretariat@memorial-compiegne.fr »}] Le Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne a été créé en 2008 sur le site même de l’ancien camp de Royallieu, situé à 80 km au nord de Paris, qui fut durant la Seconde Guerre mondiale, pour l’Europe de l’Ouest, l’un des plus grands centres de transit de civils destinés à la destruction par le travail forcé dans le cadre de la politique allemande de déportation de répression. En juin 1941, à son ouverture, il est désigné comme « camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs » (Internierungslager) sous la dénomination « Frontstalag 122 », puis rapidement comme « camp de détention de police » (Polizeihaftlager) par l’administration militaire allemande d’occupation, de laquelle il était le seul en France à dépendre directement. Le Mémorial assure aujourd’hui la préservation de trois bâtiments de la caserne militaire dans laquelle le camp avait été installé et regroupe un musée, un jardin de la Mémoire et un centre de documentation et de recherche. Par la route, à 1H de Paris, Autoroute A1 sortie 9 à 1H30 de Lille, Autoroute A1 sortie 10 En train de Paris Gare du Nord (40 min) puis bus ligne 5 Arrêt « St Côme Mémorial » (10 min)

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Mémorial de l’internement et de la déportation vous invite à découvrir en avant-première une expérience inédite de réalité augmentée, actuellement en…

©Mémorial de l’internement et de la déportation – camp de Royallieu