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TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : avenue Louis Torcatis

Adresse : PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Perpignan

TÊT EN FÊTE

avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 12:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Passeig Torcatis, les berges de la Têt
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avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66  contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Passeig Torcatis, the banks of the Têt river

L’événement TÊT EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME

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