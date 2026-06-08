TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan
TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan vendredi 10 juillet 2026.
Perpignan
TÊT EN FÊTE
avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 12:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Passeig Torcatis, les berges de la Têt
.
avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66 contact-office@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Passeig Torcatis, the banks of the Têt river
L’événement TÊT EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- La Tarantelle Rebelle de Naples, Le Nautilus, Perpignan 8 juin 2026
- Présentation d’un livre, Le Nautilus, Perpignan 9 juin 2026
- La ronda du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan 9 juin 2026
- Carte Blanche : Supersonic boy, Le Nautilus, Perpignan 9 juin 2026
- SAINT-JEAN-LE-VIEUX BERCEAU DE L’ELECTRICITÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES MÉDIATHÈQUE CENTRALE Perpignan 9 juin 2026