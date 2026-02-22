Textiles et traditions La Micro-Folie à la Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère
La Micro-Folie s’invite à la Maison du Fil au Tartan sur le thème Textiles et traditions
Dentelle, costumes folkloriques, transmission découvrez les traditions textiles à travers l’histoire.
Programme détaillé et horaires à venir .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
Micro-Folie at the Maison du Fil au Tartan on the theme: Textiles and traditions
