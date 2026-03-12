Textiles et vêtements du monde : rencontre avec la styliste et collectionneuse Catherine Legrand Bibliothèque François Villon Paris

A l’occasion du temps fort sur le vêtement, Sous toutes les coutures dans le réseau des Bibliothèques de Paris, venez découvrir les secrets et techniques des vêtements du monde.

Autrice de plusieurs livres de référence chez La Martinière (Textiles et vêtements du monde, Indigo, Patchworks, Carnet d’inspirations textiles), Catherine Legrand vient de publier Ikat, l’art de tisser les nuages.

Les publications chez La Martinière ; Crédits : ©CatherineLegrand

Une vente dédicace sera organisée par la librairie Les guetteurs de vent.

Catherine Legrand ; Crédits : ©CatherineLegrand

Rencontre avec Catherine Legrand, autrice de Patchworks, Indigo et Ikat, l’art de nouer les nuages aux éditions La Martinière

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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