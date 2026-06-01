Textiles : une affaire de mode, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Textiles : une affaire de mode 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:15:00+02:00 – 2026-06-06T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:15:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Cette visite propose une lecture du Château de Fontainebleau à travers le textile. Tentures murales, rideaux, tapisseries et textiles d’ameublement, souvent peu observés, sont pourtant essentiels pour comprendre les modes des différentes époques. Au fil des étoffes se tisse un autre regard sur son histoire.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art