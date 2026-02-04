The 5 Rosies : Tribute to AC/DC à La Cigale La Cigale Paris

NOUVELLE TOURNÉE : BACK IN BLACK

TOUR

Préparez-vous

à une décharge de pur HARD ROCK !

De l’Australie à l’Écosse, nourri de blues américain et d’énergie brute : AC/DC,

c’est une légende. Et THE 5 ROSIES lui rendent hommage avec une

puissance et une fidélité à couper le souffle.

Des

riffs martelés à la Malcolm Young, des solos incendiaires façon Angus

Young, et une voix rugissante digne de Brian Johnson – tout y est.

Aucun artifice, juste du vrai, du bon, du gros ROCK, joué avec passion et

précision.

Revivez

les concerts mythiques d’AC/DC à travers les hymnes immortels

: “Highway

to Hell”, “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Hells Bells”, “For Those About to

Rock”…

La cloche sonne, les canons grondent, les murs de Marshall s’embrasent et la

magie opère.

THE

5 ROSIES – BACK IN BLACK TOUR

Un show électrisant, authentique,

et terriblement vivant.

Parce

que, comme le dit Angus Young : “Le Rock est la foutue meilleure

drogue du monde.”

THE 5 ROSIES sont en tournée dans toute la France

Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Le jeudi 12 novembre 2026

de 20h30 à 22h15

payant

49 € / -25 ans : 24.50 €

Public adultes.

La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/the-5-rosies-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire



