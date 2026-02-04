The 5 Rosies : Tribute to AC/DC à La Cigale La Cigale Paris
The 5 Rosies : Tribute to AC/DC à La Cigale La Cigale Paris jeudi 12 novembre 2026.
NOUVELLE TOURNÉE : BACK IN BLACK
TOUR
Préparez-vous
à une décharge de pur HARD ROCK !
De l’Australie à l’Écosse, nourri de blues américain et d’énergie brute : AC/DC,
c’est une légende. Et THE 5 ROSIES lui rendent hommage avec une
puissance et une fidélité à couper le souffle.
Des
riffs martelés à la Malcolm Young, des solos incendiaires façon Angus
Young, et une voix rugissante digne de Brian Johnson – tout y est.
Aucun artifice, juste du vrai, du bon, du gros ROCK, joué avec passion et
précision.
Revivez
les concerts mythiques d’AC/DC à travers les hymnes immortels
: “Highway
to Hell”, “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Hells Bells”, “For Those About to
Rock”…
La cloche sonne, les canons grondent, les murs de Marshall s’embrasent et la
magie opère.
THE
5 ROSIES – BACK IN BLACK TOUR
Un show électrisant, authentique,
et terriblement vivant.
Parce
que, comme le dit Angus Young : “Le Rock est la foutue meilleure
drogue du monde.”
THE 5 ROSIES sont en tournée dans toute la France
Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94
Le jeudi 12 novembre 2026
de 20h30 à 22h15
payant
49 € / -25 ans : 24.50 €
Public adultes.
La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/the-5-rosies-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire
