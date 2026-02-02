THE 5 ROSIES, TRIBUTE TO ACDC LA CIGALE Paris Jeudi 12 novembre, 20h30 Entrée Payante 49 € – < 25 ans 24.50 € NOUVELLE TOURNÉE : BACK IN BLACK TOUR - Préparez-vous à une décharge de pur HARD ROCK ! Richard Walter productions (licences n°PLATESV-R-2022-006816 – PLATESV-R-2022-008495) présente THE 5 ROSIES – TRIBUTE TO AC/DC NOUVELLE TOURNÉE : BACK IN BLACK TOUR Préparez-vous à une décharge de pur HARD ROCK ! De l’Australie à l’Écosse, nourri de blues américain et d’énergie brute : AC/DC, c’est une légende. Et THE 5 ROSIES lui rendent hommage avec une puissance et une fidélité à couper le souffle. Des riffs martelés à la Malcolm Young, des solos incendiaires façon Angus Young, et une voix rugissante digne de Brian Johnson – tout y est. Aucun artifice, juste du vrai, du bon, du gros ROCK, joué avec passion et précision. Revivez les concerts mythiques d’AC/DC à travers les hymnes immortels : “Highway to Hell”, “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Hells Bells”, “For Those About to Rock”… La cloche sonne, les canons grondent, les murs de Marshall s’embrasent et la magie opère. THE 5 ROSIES – BACK IN BLACK TOUR Un show électrisant, authentique, et terriblement vivant. Parce que, comme le dit Angus Young : “Le Rock est la foutue meilleure drogue du monde.” THE 5 ROSIES sont en tournée dans toute la France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-11-12T20:30:00.000+01:00 Fin : 2026-11-12T22:15:00.000+01:00 1 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/the-5-rosies-tribute-to-ac-dc-billet/idmanif/647313/idtier/28239479 https://www.fnacspectacles.com/event/the-5-rosies-tribute-to-acdc-back-in-black-tour-la-cigale-21202208/ LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris 75018 Paris

