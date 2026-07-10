The Best Tina Turner Tribute Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 9 janvier 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
The Best Tina Turner Tribute
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 21:00:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Plongez dans l’univers incandescent de la reine du rock avec “The Best” Tina Turner Tribute, un spectacle vibrant qui rend hommage à l’énergie, à la puissance et au charisme inoubliable de Tina Turner.
Porté par la voix intense et habitée de Hanane Ambari, le groupe revisite les plus grands succès de Tina Turner avec passion et authenticité The Best, Proud Mary, Golden Eye, What’s Love Got To Do With It, Disco Inferno et bien d’autres classiques qui ont marqué plusieurs générations.
Sur scène, une équipe de musiciens expérimentés recrée toute la puissance du son live
Hanane Ambari Chant
Patrice Flamain Guitare
Boris Giraud Basse
William Carosella Claviers
Julien Augier Batterie
Entre rock, soul et funk, “The Best” Tina Turner Tribute propose un show énergique, élégant et explosif, fidèle à l’esprit des concerts mythiques de Tina Turner. Une expérience live intense, pleine d’émotion et de rythme, qui invite le public à chanter, vibrer et danser du début à la fin. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : The Best Tina Turner Tribute
L’événement The Best Tina Turner Tribute Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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