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The Blues Brothers Tribute by Crossover Band Théâtre Municipal Sens

dimanche 8 novembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif jeunes

Sens

The Blues Brothers Tribute by Crossover Band

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Le Crossover Band vous replonge dans l’univers mythique des Blues Brothers, bien au-delà du film. Vous pourrez découvrir l’esprit de ce groupe qui a vraiment existé et sillonné tous les Etats Unis. Sur scène, 12 musiciens déploient une énergie communicative cuivres éclatants, rythmes irrésistibles, voix envoûtante et grands classiques des années 60 et 70. Ici, pas de comédie musicale, mais un vrai concert dans l’esprit de leurs tournées live. Avec la participation exceptionnelle de Fred Chapellier, préparez-vous à une soirée vibrante mêlant blues, soul et rock. Un show intense, festif et inoubliable !

Distribution Complète
Lead Vocal Thierry Nicolle
Lead & Backing Vocal Valérie Soares Antonio
Harmonica & Backing Vocal Bruno Bellini
Guitare Electrique Benoit Soares Antonio
Basse Loic Cavalier
Batterie: Marc Serero
Clavier: Hervé Jouvin
Saxophone Tenor: Franck Thirier
Trombone: Stéphane Reusse
Trompette: Michaël Callzika
Saxophone Baryton & Lead & Backing Vocal: Larry Tomko

Guest Exceptionnel Fred Chapellier / Guitare Électrique

Durée 3H avec entracte
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus)   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68  606reed-and-blues@orange.fr

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English : The Blues Brothers Tribute by Crossover Band

L’événement The Blues Brothers Tribute by Crossover Band Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais

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