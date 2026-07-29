The Blues Brothers Tribute by Crossover Band Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

The Blues Brothers Tribute by Crossover Band

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Le Crossover Band vous replonge dans l’univers mythique des Blues Brothers, bien au-delà du film. Vous pourrez découvrir l’esprit de ce groupe qui a vraiment existé et sillonné tous les Etats Unis. Sur scène, 12 musiciens déploient une énergie communicative cuivres éclatants, rythmes irrésistibles, voix envoûtante et grands classiques des années 60 et 70. Ici, pas de comédie musicale, mais un vrai concert dans l’esprit de leurs tournées live. Avec la participation exceptionnelle de Fred Chapellier, préparez-vous à une soirée vibrante mêlant blues, soul et rock. Un show intense, festif et inoubliable !

Distribution Complète

Lead Vocal Thierry Nicolle

Lead & Backing Vocal Valérie Soares Antonio

Harmonica & Backing Vocal Bruno Bellini

Guitare Electrique Benoit Soares Antonio

Basse Loic Cavalier

Batterie: Marc Serero

Clavier: Hervé Jouvin

Saxophone Tenor: Franck Thirier

Trombone: Stéphane Reusse

Trompette: Michaël Callzika

Saxophone Baryton & Lead & Backing Vocal: Larry Tomko

Guest Exceptionnel Fred Chapellier / Guitare Électrique

Durée 3H avec entracte

Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Blues Brothers Tribute by Crossover Band

L’événement The Blues Brothers Tribute by Crossover Band Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais