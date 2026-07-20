AGENDA · Nîmes
The Bootleg Beatles SMAC Paloma Nîmes
jeudi 17 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
The Bootleg Beatles
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Ce ne sont pas les Beatles… mais vous n’en croirez tout simplement pas vos oreilles !
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
They’re not The Beatles? but you simply won’t believe your ears!
L’événement The Bootleg Beatles Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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