The Bootleg Beatles SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

The Bootleg Beatles

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Ce ne sont pas les Beatles… mais vous n’en croirez tout simplement pas vos oreilles !

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

They’re not The Beatles? but you simply won’t believe your ears!

L’événement The Bootleg Beatles Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes