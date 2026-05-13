Perpignan

THE CONCERT DE LA GARE

Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 01:00:00

Date(s) :

2026-07-10

The Concert de la Gare vous donne rendez-vous le 10 juillet place de Belgique pour une soirée musicale entre pop et rock, dans une ambiance intimiste et estivale.

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Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 39 45 18 assoperpigare@gmail.com

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English :

On July 10, The Concert de la Gare welcomes you to Place de Belgique for a musical evening of pop and rock, in an intimate, summery atmosphere.

L’événement THE CONCERT DE LA GARE Perpignan a été mis à jour le 2026-05-13 par PERPIGNAN TOURISME