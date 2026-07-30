The Cure – Warm-up party à la Mécanique Ondulatoire La Mécanique Ondulatoire Paris

Informations pratiques

Près d’un demi-siècle après ses premières incarnations, la bande de Robert Smith reste l’une des plus grandes légendes du rock anglais. Une silhouette, une voix et un répertoire devenus mythiques, dont l’influence traverse les générations et continue de faire vibrer les scènes alternatives comme les dancefloors les plus sombres.

Ce warm-up fera résonner les échos du line-up du lendemain, de The Cure à Interpol, Slowdive, Wolf Alice, Dry Cleaning ou Mogwai, aux côtés de Siouxsie and the Banshees, Joy Division, New Order, Depeche Mode, Bauhaus, The Sisters of Mercy, Echo & The Bunnymen, The Chameleons… et de nombreuses autres créatures nocturnes.

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Deux sélections taillées pour la cave, entre coldwave, post-punk, shoegaze, new wave et indie rock : des morceaux à chanter les yeux fermés, des lignes de basse à suivre jusqu’au bout de la nuit et juste assez de chaos pour faire disparaître le lendemain.

Pas besoin d’attendre dimanche pour perdre la notion du temps sous les lumières du club.

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À la veille du concert de à @rockenseine, la cave de La Méca passe en mode club pour une nuit de guitares noyées dans la brume, de basses profondes, de lumières pulsées et de refrains gravés dans toutes les mémoires.

Le samedi 29 août 2026

de 23h00 à 05h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T23:00:00+02:00_2026-08-29T05:00:00+02:00

La Mécanique Ondulatoire 8 Passage Thiéré 75011 Paris



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