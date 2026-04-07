Thé dansant avec Dany Moureaux Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains
Thé dansant avec Dany Moureaux Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains jeudi 29 octobre 2026.
Luxeuil-les-Bains
Thé dansant avec Dany Moureaux
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00
Date(s) :
2026-10-29
À l’Espace Frichet de 15h à 18h.
Programmation 2026
26/03 Martial Vuillemin
30/04 Cyrille Renaut
28/05 Luc Willemin
25/06 Christelle Jeanblanc
30/07 Florent Gorris
27/08 Romain Dupuis
24/09 Claudie & Bernard
29/10 Dany Moureaux
Entrée payante (paiement uniquement en espèces ou chèque).
Buvette sur place par les associations Diffu-Music & Serge & co. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Thé dansant avec Dany Moureaux
L’événement Thé dansant avec Dany Moureaux Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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