Thé dansant du Club Les Hirondelles Salle polyvalente Lauzun dimanche 25 octobre 2026.
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
L’association des aînés ruraux le Club des Hirondelles vous propose un thé dansant. Super ambiance !
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 07 36
English : Thé dansant du Club Les Hirondelles
The Club des Hirondelles, a rural seniors’ association, invites you to a tea dance. Great atmosphere!
