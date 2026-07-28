Thé dansant du Club Soleil d’Automne Lougratte
samedi 31 octobre 2026 · Lougratte
Informations pratiques
Lougratte
Thé dansant du Club Soleil d’Automne
Salle des Fêtes Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Thé dansant animé par l’orchestre musette Quercy Mélodie
Thé dansant animé par l’orchestre musette Quercy Mélodie .
Salle des Fêtes Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 12 44 78
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English : Thé dansant du Club Soleil d’Automne
Dance party hosted by the Quercy Mélodie musette orchestra
L’événement Thé dansant du Club Soleil d’Automne Lougratte a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Coeur de Bastides
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