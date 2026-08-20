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AGENDA · Le Chesnay-Rocquencourt

Thé dansant, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt

dimanche 4 octobre 2026 · Salle Maurice-Cointe · Le Chesnay-Rocquencourt

Thé dansant, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Salle Maurice-Cointe
Adresse
9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt
Ville
78150 Le Chesnay-Rocquencourt
Département
Yvelines
Tarif
Sur inscription

Thé dansant Dimanche 4 octobre, 14h00 Salle Maurice-Cointe Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Pour une immersion totale, n’hésitez pas à venir habillés dans le thème (pas obligatoire) !

Salle Maurice-Cointe 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 23 56 »}]
Le temps d’un après-midi, la salle Maurice Cointe se pare aux couleurs des Années folles : danses de salon, plumes, perles et ambiance Charleston seront au rendez-vous.

À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)