Thé dansant, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt
dimanche 4 octobre 2026 · Salle Maurice-Cointe · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Thé dansant Dimanche 4 octobre, 14h00 Salle Maurice-Cointe Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Pour une immersion totale, n’hésitez pas à venir habillés dans le thème (pas obligatoire) !
Salle Maurice-Cointe 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 23 56 »}]
Le temps d’un après-midi, la salle Maurice Cointe se pare aux couleurs des Années folles : danses de salon, plumes, perles et ambiance Charleston seront au rendez-vous.
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 1 septembre 2026
- Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 5 septembre 2026
- CONCERT POP-ROCK de MORNING, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt 19 septembre 2026
- Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027, Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026
- Marius, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026