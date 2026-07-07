The Gospel Resurrection Place du théâtre Besançon

Informations pratiques

Besançon

The Gospel Resurrection

Place du théâtre Petit kursaal Besançon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

GOODSPELL 10 ans

The Gospel Resurrection

À l’occasion de ses 10 ans, GOODSPELL présente The Gospel Resurrection, un concert-spectacle exceptionnel mêlant puissance vocale, émotion et mise en scène.

Depuis une décennie, GOODSPELL fait rayonner le gospel à travers plus de 200 événements, porté par des valeurs de partage, d’espérance et d’engagement associatif.

Pour cet anniversaire, le chœur vous invite à vivre une soirée unique où les grands classiques du gospel rencontrent des créations et des arrangements originaux. Des harmonies vibrantes, une énergie communicative et des moments de profonde émotion feront de ce rendez-vous une expérience inoubliable.

Que vous soyez amateur de gospel ou simplement en quête d’un spectacle inspirant, The Gospel Resurrection promet de rassembler toutes les générations autour d’un message universel de joie, de lumière et d’espérance.

Venez célébrer 10 ans de musique, de passion et de partage avec GOODSPELL. .

Place du théâtre Petit kursaal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 65 02 88 goodspell25@gmail.com

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English : The Gospel Resurrection

L’événement The Gospel Resurrection Besançon a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON