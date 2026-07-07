The Gospel Resurrection Place du théâtre Besançon
vendredi 30 octobre 2026 · Place du théâtre · Besançon
Informations pratiques
Besançon
The Gospel Resurrection
Place du théâtre Petit kursaal Besançon Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
GOODSPELL 10 ans
The Gospel Resurrection
À l’occasion de ses 10 ans, GOODSPELL présente The Gospel Resurrection, un concert-spectacle exceptionnel mêlant puissance vocale, émotion et mise en scène.
Depuis une décennie, GOODSPELL fait rayonner le gospel à travers plus de 200 événements, porté par des valeurs de partage, d’espérance et d’engagement associatif.
Pour cet anniversaire, le chœur vous invite à vivre une soirée unique où les grands classiques du gospel rencontrent des créations et des arrangements originaux. Des harmonies vibrantes, une énergie communicative et des moments de profonde émotion feront de ce rendez-vous une expérience inoubliable.
Que vous soyez amateur de gospel ou simplement en quête d’un spectacle inspirant, The Gospel Resurrection promet de rassembler toutes les générations autour d’un message universel de joie, de lumière et d’espérance.
Venez célébrer 10 ans de musique, de passion et de partage avec GOODSPELL. .
Place du théâtre Petit kursaal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 65 02 88 goodspell25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Gospel Resurrection
L’événement The Gospel Resurrection Besançon a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Portes ouvertes RCF Besançon cour d’honneur Besançon 7 juillet 2026
- Conférence Grand Séminaire de Besançon Salle B Centre diocésain Besançon 7 juillet 2026
- Visite guidée surprise Office de Tourisme Besançon 7 juillet 2026
- SPECTACLE EN CUISINE cour d’honneur Besançon 7 juillet 2026
- Chasse au trésor au Centre Diocésain centre diocésain Besançon 8 juillet 2026