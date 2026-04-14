The Hate U Give – La Haine qu’on donne, Le Vox, Mayenne
The Hate U Give – La Haine qu’on donne, Le Vox, Mayenne lundi 27 avril 2026.
The Hate U Give – La Haine qu’on donne Lundi 27 avril, 20h00 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T22:12:00+02:00
Fin : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T22:12:00+02:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=M335K »}]
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