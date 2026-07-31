The Hypnotiks Le Son de la Terre PARIS 05

samedi 10 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Soirée Soul Funk explosion avec sept musiciens, un chanteur et une chanteuse et un DJ légendaire.

Depuis bientôt deux ans The Hypnotiks sont toujours complet au Son de la Terre, tellement leur soirées sont memorables! Et cette année ils commencent leur nouvelle formule pour le SDT avec trois invitées de rêve (Athéna Mawuena, Gabe Zinq et DJ Freddy Jay).

Pour cette soirée magique, la musique joue sur toutes les étages, avec le groupe coté restoraut et Freddy Jay coté bar, mais bien que Freddy sera sur l’étage supérieur, il fera reguliérement les interventions en scratchant avec le groupe pendant leurs sets!

The Hypnotiks :

James Startt (guitare)

Anthony Honnet (clavier)

Gé Berruet (basse)

Noé Betina (batterie)

Xavier Desjours (percutions)

Valentin Couineau (trombone)

Paul de Rémusat (sax)

Special Guests: Athéna Mawuena, Gabe Zinq, Freddy Jay

Quand un DJ scratch avec une formation funk de haute voltige!

Le samedi 10 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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