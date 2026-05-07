Tours

The Inspector Cluzo

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 23:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Duo furieux venu du Gers, The Inspector Cluzo trace sa route hors des circuits classiques depuis plus de 20 ans.

Duo furieux venu du Gers, The Inspector Cluzo trace sa route hors des circuits classiques depuis plus de 20 ans. Paysans le jour, bêtes de scène la nuit, ils défendent un rock brut, sans artifices, joué 100 % live, sans filet ni backing tracks.

Avec LESS IS MORE, leur 10? album enregistré en conditions live à Nashville sous la houlette de Vance Powell, le groupe signe un disque coup de poing, salué par la presse internationale et porté par une vision engagée, entre héritage de Henry David Thoreau et réflexion sur la post-croissance. Une musique organique, urgente, qui résonne autant dans les tripes que dans les idées.

Après avoir partagé l’affiche avec Neil Young ou Clutch, le duo continue de labourer les scènes du monde entier avec une intensité rare plus de 1300 concerts dans 67 pays 26 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

A furious duo from the Gers, The Inspector Cluzo have been blazing a trail outside the mainstream for over 20 years.

L’événement The Inspector Cluzo Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37