THE KILLER, La Comète, Châlons-en-Champagne

THE KILLER Jeudi 12 mars, 20h15 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:15:00+01:00 – 2026-03-12T22:13:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:15:00+01:00 – 2026-03-12T22:13:00+01:00

CINÉ COMÈTE CLUB LE JEUDI 12 MARS À 20H15 – SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC ANTOINE DESRUES, CRITIQUE CINÉMA À ECRANLARGE // GRATUIT POUR LES ÉTUDIANT.E.S ! — Jeff est un tueur professionnel. Lors de l’exécution d’un contrat, il blesse accidentellement aux yeux une jeune chanteuse, Jenny. Rongé par le remords, il accepte d’éliminer un parrain des Triades afin de réunir la somme nécessaire à la transplantation de cornée dont Jenny a besoin. L’affaire tourne mal et Jeff se retrouve à la fois poursuivi par ses employeurs et par un policier acharné, l’inspecteur Li… Film phare de l’âge d’or hongkongais, The Killer condense tout le génie de John Woo : violence stylisée, mélodrame et pure émotion.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1001?showId=3605 »}]

