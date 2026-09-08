The Krooz, Collégiale Saint-Pierre, Chauvigny

Informations pratiques

The Krooz Dimanche 20 septembre, 15h30 Collégiale Saint-Pierre Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fondé en 2024, The KROOZ est un quintet composé de musicien·ne·s professionnel·le·s issus de la scène nationale et internationale : Japon, Arménie, Chili, Égypte, Canada, Europe…

Chacun et chacune évolue au sein de projets variés, mêlant musique classique, jazz, pop ou musiques du monde, et enrichit l’identité du groupe de sa propre culture musicale.

Le premier album, « À contre-courant », bouscule les codes et propose, à travers une écriture généreuse, un univers singulier et inclassable. Les douze titres originaux, composés notamment par Ludovic Rivière et Olivier Batlle, entraînent l’auditeur dans un voyage à travers les émotions et les désirs humains. Inspirées des musiques du monde, ces compositions alternent atmosphères feutrées et élans ardents, évoquant toute la richesse de la vie.

Chant : Sona Arakelyan

Violon : Lawrence Vaigot

Alto : Kumiko Wada

Clarinettes : Ludovic Rivière

Contrebasse : Olivier Batlle

Collégiale Saint-Pierre Rue des Rampes, 86300 Chauvigny, France Chauvigny 86300 Chauvigny Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.chauvigny.fr/index.php/tourisme-patrimoine/les-eglises/104-collegiale-saint-pierre L’église semble avoir été commencée à la fin du XIe siècle et terminée dans la première moitié du XIIe. Elle se compose d’une nef divisée en cinq travées avec bas-côtés, d’un transept, d’un chœur avec déambulatoire sur lequel s’ouvrent trois chapelles circulaires. La nef est voûtée en berceau ogival dans les quatre premières travées à partir de l’entrée, et en plein cintre dans la cinquième. La croisée du transept est couverte par une coupole octogonale, surmontée d’un clocher carré. Le chœur est voûté en cul de four et les bas-côtés en voûte d’arête. Le déambulatoire présente un berceau annulaire plein cintre. A partir de l’entrée, le sol est sensiblement incliné vers l’abside. Les chapiteaux du chœur sont sculptés de personnages et d’animaux fantastiques. Parking à proximité.

Fondé en 2024, The KROOZ est un quintet composé de musicien·ne·s professionnel·le·s issus de la scène nationale et internationale : Japon, Arménie, Chili, Égypte, Canada, Europe…

©theKrooz