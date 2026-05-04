The Last Viking aux Templiers Place du Temple Montélimar

Montélimar

The Last Viking aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-17

The Last Viking

1h56 vost



Interdit aux -12 ans



Réalisé par Anders Thomas Jensen

Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas

Danemark comédie, policier

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Last Viking

1h56 ? vost



Forbidden for under 12s



Directed by Anders Thomas Jensen

With Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas

Denmark comedy, thriller

L’événement The Last Viking aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération