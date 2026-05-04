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The Last Viking aux Templiers Place du Temple Montélimar

The Last Viking aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : 4

Montélimar

The Last Viking aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-17

The Last Viking
1h56 vost

Interdit aux -12 ans

Réalisé par Anders Thomas Jensen
Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas
Danemark comédie, policier
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Last Viking
1h56 ? vost

Forbidden for under 12s

Directed by Anders Thomas Jensen
With Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas
Denmark comedy, thriller

L’événement The Last Viking aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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