The Last Viking aux Templiers Place du Temple Montélimar
The Last Viking aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 17 juin 2026.
Montélimar
The Last Viking aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-17
The Last Viking
1h56 vost
Interdit aux -12 ans
Réalisé par Anders Thomas Jensen
Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas
Danemark comédie, policier
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Last Viking
1h56 ? vost
Forbidden for under 12s
Directed by Anders Thomas Jensen
With Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas
Denmark comedy, thriller
L’événement The Last Viking aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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