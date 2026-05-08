The Lilacs SUPERSONIC Paris

THE LILACS (22h30)

(Indie rock – Wigan, UK)

Originaires du nord de l’Angleterre, les Lilacs sont un groupe indie débordant d’énergie, originaire de Wigan. En quelques années seulement, le groupe est passé du statut de favori local à celui de phénomène national, consolidant sa renommée avec un concert monumental à guichets fermés à la Manchester Academy 1 le 22 novembre 2025.

Avec des dizaines de milliers d’auditeurs sur Spotify et des millions d’écoutes à travers le monde, le groupe est devenu un incontournable des ondes, de BBC Radio 1 et Radio X à leurs champions locaux chez XS Manchester. Leur premier single, « Vicarage Road », reste un hymne de la scène, figurant désormais sur des milliers de playlists sélectionnées et servant de catalyseur à leur ascension.

Nés d’une profonde amitié forgée au sein d’un ancien groupe, Ollie Anglesea (chanteur) et Sam Birchall (guitare solo) ont développé l’envie de créer leur propre héritage. La formation s’est complétée en octobre 2018 avec l’arrivée de Dave Gomersall (batterie) et Matt Johnson (basse).

Le nom du groupe revêt une signification profonde. Il s’inspire du Lilac Centre, un centre spécialisé dans le cancer où la mère de Sam a été soignée lors de son combat contre un cancer du sein métastatique. Après son décès, les « gars » ont estimé que ce nom était un hommage qu’ils ne pouvaient tout simplement pas ignorer.

https://open.spotify.com/…/artist/5HP1e8Iv1jrxdO5LcGoa60

https://upthelilacs.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Samedi 10 Avril 2027

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Circa Waves, The Reytons & The Royston Club

Le samedi 10 avril 2027

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-10T22:00:00+02:00

fin : 2027-04-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-10T19:00:00+02:00_2027-04-10T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4DRJyOMgM https://fb.me/e/4DRJyOMgM



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

