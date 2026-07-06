The Locos + Villa Fantôme Limoges
vendredi 16 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
The Locos + Villa Fantôme
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
En 2025, The Locos célèbrent leurs 20 ans de carrière avec un show explosif mêlant leurs titres incontournables et les classiques de Ska-P. Costumes, confettis et énergie débordante font de chaque concert une véritable fête. En première partie, Villa Fantôme, fondé par Manu et Pierrot, anciens membres de La Ruda Salska, propose un univers mêlant ska, rock et influences post-punk. Né en 2020, le groupe affirme une identité singulière, portée par des mélodies sombres, des cuivres et des claviers envoûtants. Une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la fête. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : The Locos + Villa Fantôme
L’événement The Locos + Villa Fantôme Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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