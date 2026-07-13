Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

The Loop

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:30:00

fin : 2027-01-08 22:00:00

Date(s) :

2027-01-08

Le Théâtre des Béliers Parisiens

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les

preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-til s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics

incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes

vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…

Portée par une écriture redoutablement efficace, la pièce enchaîne quiproquos, dialogues absurdes, jeux de mots ravageurs et références

pop dans un rythme effréné. À chaque répétition de la scène, les situations dérapent un peu plus, transformant cette enquête policière en un véritable tourbillon burlesque.

Molière 2025 de la Meilleure Comédie, The Loop est une réussite où l’absurde flirte avec le boulevard et le cinéma des Monty Python. Une

comédie explosive qui entraîne le public dans une tempête de rires.

Durée 1h30 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif B .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Théâtre des Béliers Parisiens

L’événement The Loop Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin