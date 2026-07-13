The Loop Fontenay-le-Comte
vendredi 8 janvier 2027 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
The Loop
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 20:30:00
fin : 2027-01-08 22:00:00
Date(s) :
2027-01-08
Le Théâtre des Béliers Parisiens
Sale affaire…
Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les
preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-til s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics
incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?
La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes
vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…
Portée par une écriture redoutablement efficace, la pièce enchaîne quiproquos, dialogues absurdes, jeux de mots ravageurs et références
pop dans un rythme effréné. À chaque répétition de la scène, les situations dérapent un peu plus, transformant cette enquête policière en un véritable tourbillon burlesque.
Molière 2025 de la Meilleure Comédie, The Loop est une réussite où l’absurde flirte avec le boulevard et le cinéma des Monty Python. Une
comédie explosive qui entraîne le public dans une tempête de rires.
Durée 1h30 I Conseillé à partir de 12 ans
Placement numéroté
Tarif B .
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
The Théâtre des Béliers Parisiens
L’événement The Loop Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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