The Met Orchestra / Yannick Nézet-Séguin (1) Philharmonie de Paris Paris

Depuis qu’il a fait ses débuts à la tête de l’Orchestre du MET, en 2009, Yannick Nézet-Séguin n’a pas passé une seule saison sans revenir se produire avec ses musiciens, et il est devenu en 2018 le troisième directeur musical de la maison. La soirée qu’ils consacrent à Strauss, avec la soprano Elza van den Heever, illustre leur proximité avec l’univers opératique : en contrepoint du poème symphonique Une vie de héros, ils donnent la suite extraite par le compositeur du Chevalier à la rose, ainsi que la scène finale de Salomé. Lorsque Salomé embrasse les lèvres du prophète Jokanaan dont elle vient d’exiger la décapitation, Hérode ordonne qu’elle soit tuée. D’une intensité remarquable, cette « mort d’amour » est une sorte de poème symphonique avec voix où s’exprime tout le génie lyrique de Strauss.

Distribution

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Yannick Nézet-Séguin, direction

Elza van den Heever, soprano

La saison commence en fanfare avec la venue pour deux concerts de l’Orchestre du Metropolitan Opera de New York, accompagné par son directeur musical Yannick Nézet-Séguin. Cette première soirée est entièrement dédiée à Richard Strauss.

Le mardi 01 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T20:00:00+02:00_2026-09-01T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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