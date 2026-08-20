THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND, Le Boucanier, Mantes-la-Jolie
dimanche 4 octobre 2026 · Le Boucanier · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND Dimanche 4 octobre, 17h00 Le Boucanier Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
FESTIVAL BLUES SUR SEINE #27 – LE BEFORE
Souvent qualifié de « meilleur groupe de blues au monde », le Big Damn Band est dirigé par Reverend Peyton, considéré comme le meilleur guitariste fingerstyle actuel.
Captivé par les sons roots et country blues dès son plus jeune âge, il a rapidement fait des pèlerinages à Clarksdale, dans le Mississippi pour étudier auprès de maîtres du blues tels que
T-Model Ford, Robert Belfour et David « Honeyboy » Edwards.
Depuis « Rev » s’est forgé une réputation à la fois d’artiste singulièrement captivant et d’ambassadeur des plus convaincant des styles roots du blues.
Accompagné par sa femme, la virtuose du washboard Breezy Peyton, et soutenu par les rythmes profonds de Jacob « The Snakob » Powell, le Reverend Peyton’s Big Damn Band vous fera taper des mains, taper des pieds et chanter à tue-tête comme ça se passe à chaque concert qu’ils font à travers le monde !
Chant, guitare fingerstyle & slide Reverend Peyton // washboard, stomp & chœurs Breezy Peyton // batterie, percussions, chœurs Jacob “The Snakob” Powell
BEFORE du festival Blues sur Seine, dans le cadre des Dimanches au Bord de l’Eau du Boucanier.
Bar sur place
Placement libre assis/debout
Le Boucanier Allée Eric Tabarly 78 Mantes la Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France
THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND
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