THE ROARING SUGARS CONCERT ANNEES FOLLES Camping du Gué Saint Léonard Mayenne
THE ROARING SUGARS CONCERT ANNEES FOLLES Camping du Gué Saint Léonard Mayenne vendredi 24 juillet 2026.
Mayenne
THE ROARING SUGARS CONCERT ANNEES FOLLES
Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28
Laissez-vous transporter dans l’ambiance chaleureuse des guinguettes d’antan avec Miss Candy et son trio de jazz.
Toutes les soirées du vendredi sont accessibles aux campeurs et au public !
Au fil des mélodies et des grands standards du jazz, replongez le temps d’une soirée dans l’atmosphère festive et élégante des années 1930. Entre rythmes entraînants, douceur des voix et sonorités d’époque, ce concert vous invite à un véritable voyage musical.
Dans le cadre verdoyant du camping de Mayenne, profitez d’un moment convivial où la musique, la bonne humeur et l’esprit guinguette se rencontrent pour créer une soirée pleine de charme et d’authenticité. Une parenthèse musicale rétro à partager en famille ou entre amis !
20h à 22h30
Gratuit
Restauration sur place .
Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 57 14 bonjour@mayenneco-camping.fr
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English :
Let Miss Candy and her jazz trio transport you to the warm atmosphere of the open-air dance halls of yesteryear.
L’événement THE ROARING SUGARS CONCERT ANNEES FOLLES Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co
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