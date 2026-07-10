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AGENDA · Sens

The Shakin’ Mates Rue Saint-Pierre le Vif Sens

vendredi 2 octobre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Sens

The Shakin’ Mates

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Par l’association 606 Reed & Blues

The Shakin’ Mates Le Rock’n’Roll qui ne s’arrête jamais.

Depuis 1995, The Shakin’ Mates font vibrer la scène rock avec leur énergie contagieuse et leur passion pour Ie Rock’n’Roll. Leur musique est un mélange explosif de Rock’n’roll pur et dur (British 60’s et 70’s), avec des influences blues , soul et hard-rock (AC/DC). Les riffs de guitare percutants, la rythmique entraînante et Ia voix puissante du chanteur créent une ambiance électrique lors de leurs concerts. Les concerts de The Shakin’ Mates sont de véritables shows. Leur énergie débordante et leur interaction avec le public font de chaque représentation un moment unique et inoubliable.

Distribution
Francis Lachet, Rythm guitar and vocals
Giul DeCasate, Lead Guitar and Vocals
Pierre Houllier, Bass Guitar
Christophe Salmon, Drums

[ infos pratiques ]
Ouverture des portes à 20h30 Entracte et buvette   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68  contact@606-reedandblues.org

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English : The Shakin’ Mates

L’événement The Shakin’ Mates Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

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