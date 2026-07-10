The Shakin’ Mates Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

The Shakin’ Mates

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Par l’association 606 Reed & Blues

The Shakin’ Mates Le Rock’n’Roll qui ne s’arrête jamais.

Depuis 1995, The Shakin’ Mates font vibrer la scène rock avec leur énergie contagieuse et leur passion pour Ie Rock’n’Roll. Leur musique est un mélange explosif de Rock’n’roll pur et dur (British 60’s et 70’s), avec des influences blues , soul et hard-rock (AC/DC). Les riffs de guitare percutants, la rythmique entraînante et Ia voix puissante du chanteur créent une ambiance électrique lors de leurs concerts. Les concerts de The Shakin’ Mates sont de véritables shows. Leur énergie débordante et leur interaction avec le public font de chaque représentation un moment unique et inoubliable.

Distribution

Francis Lachet, Rythm guitar and vocals

Giul DeCasate, Lead Guitar and Vocals

Pierre Houllier, Bass Guitar

Christophe Salmon, Drums

[ infos pratiques ]

Ouverture des portes à 20h30 Entracte et buvette .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org

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English : The Shakin’ Mates

L’événement The Shakin’ Mates Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais