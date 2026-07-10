The Shakin’ Mates Rue Saint-Pierre le Vif Sens
vendredi 2 octobre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
The Shakin’ Mates
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Par l’association 606 Reed & Blues
The Shakin’ Mates Le Rock’n’Roll qui ne s’arrête jamais.
Depuis 1995, The Shakin’ Mates font vibrer la scène rock avec leur énergie contagieuse et leur passion pour Ie Rock’n’Roll. Leur musique est un mélange explosif de Rock’n’roll pur et dur (British 60’s et 70’s), avec des influences blues , soul et hard-rock (AC/DC). Les riffs de guitare percutants, la rythmique entraînante et Ia voix puissante du chanteur créent une ambiance électrique lors de leurs concerts. Les concerts de The Shakin’ Mates sont de véritables shows. Leur énergie débordante et leur interaction avec le public font de chaque représentation un moment unique et inoubliable.
Distribution
Francis Lachet, Rythm guitar and vocals
Giul DeCasate, Lead Guitar and Vocals
Pierre Houllier, Bass Guitar
Christophe Salmon, Drums
[ infos pratiques ]
Ouverture des portes à 20h30 Entracte et buvette .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org
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English : The Shakin’ Mates
L’événement The Shakin’ Mates Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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