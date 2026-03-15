The Smith Street Band SUPERSONIC Paris

THE SMITH STREET BAND (22h00)

(Pop punk – Melbourne, AUS)

Formé en 2009, le groupe The Smith Street Band a passé les 15 dernières années à donner près de 1 000 concerts dans 23 pays différents.

Il s’est produit sur les scènes de certains des festivals les plus populaires d’Australie, notamment Big Day Out, Splendour In The Grass, Groovin The Moo, Laneway, Falls Festival, Good Things, ainsi qu’à l’étranger, à Reading et Leeds (Royaume-Uni), Riot Fest (États-Unis), Hurricane et Southside (Allemagne). La liste est longue ! Ils ont joué dans des salles dont ils n’auraient jamais osé rêver, notamment six concerts dans leur ville natale au Forum Theatre et pas moins de 15 au Corner Hotel.

Depuis leur premier album No One Gets Lost Anymore en 2011, The Smith Street Band a sorti cinq albums studio et trois albums live dans le classement ARIA Album Chart, leur album Don’t Waste Your Anger sorti en 2020 atteignant la première place après avoir été publié sur leur propre label Pool House Records.

La liste des succès du groupe ne s’arrête pas là, puisque six de leurs titres ont figuré dans le classement Hottest 100 de triple j au fil des ans, « I Still Dream About You » et « Death To The Lads » atteignant tous deux la 21e place.

https://thesmithstreetband.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Mh-AATslPUQ

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 9 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Frank Turner, Jeff Rosenstock & PUP.

Le mardi 09 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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