AGENDA · Vézelay
The Spinning Wheel Cité de la Voix Vézelay
vendredi 25 septembre 2026 · Cité de la Voix · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
The Spinning Wheel
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Les musiques du quotidien .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
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English :
L’événement The Spinning Wheel Vézelay a été mis à jour le 2026-08-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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