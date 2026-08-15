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AGENDA · Vézelay

The Spinning Wheel Cité de la Voix Vézelay

vendredi 25 septembre 2026 · Cité de la Voix · Vézelay

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cité de la Voix
Adresse
4 Rue de l'Hôpital
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

The Spinning Wheel

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Les musiques du quotidien   .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 

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English :

L’événement The Spinning Wheel Vézelay a été mis à jour le 2026-08-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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