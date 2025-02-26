THE WORLD OF QUEEN REIMS ARENA Reims

THE WORLD OF QUEEN

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 29.2 – 29.2 – 54.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 

Début : 2026-11-27 20:30:00

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Tout public

LE spectacle hommage à FREDDIE MERCURY !

THE WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe. Une voix BRILLANTISSIME, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle un moment INOUBLIABLE où le temps s’arrête pour retrouver pendant 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen ! Avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet

En tournée dans toutes les grandes salles, Arenas et Zénith de France.

SHOW MUST GO ON ! .

