Théâtre 20 000 LIEUES SOUS LES MERS Amiens

Amiens

Théâtre 20 000 LIEUES SOUS LES MERS

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

Embarquez à bord du Nautilus un voyage extraordinaire et féérique au cœur des abysses pour petits et grands explorateurs !

Préparez-vous à l’ivresse des profondeurs ! Christian Hecq et Valérie Lesort vous immergent dans l’univers fantasmagorique de Jules Verne. C’est toujours un plaisir immense de redécouvrir l’œuvre de l’écrivain à Amiens, sa ville de cœur, et davantage de retrouver cette adaptation magistrale dont la Maison se souvient encore, après son triomphe en 2018. Sous vos yeux, le plateau devient un théâtre noir où lévitent méduses phosphorescentes et monstres marins. Accompagnez l’énigmatique Capitaine Nemo dans une épopée où la marionnette sublime le réel entre poésie visuelle et humour burlesque, ce spectacle magnétique fait vibrer votre imaginaire et retrouve l’esprit d’enfance de ce récit culte. Une plongée spectaculaire à vivre en famille, là où tout a commencé.

Le petit miracle de ce spectacle qui enchantera toutes les générations, est qu’il se joue de nos émois, terreurs et fascinations confondues.

Télérama

-> Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation • 12 DÉC

Sur réservation

Embarquez à bord du Nautilus un voyage extraordinaire et féérique au cœur des abysses pour petits et grands explorateurs !

Préparez-vous à l’ivresse des profondeurs ! Christian Hecq et Valérie Lesort vous immergent dans l’univers fantasmagorique de Jules Verne. C’est toujours un plaisir immense de redécouvrir l’œuvre de l’écrivain à Amiens, sa ville de cœur, et davantage de retrouver cette adaptation magistrale dont la Maison se souvient encore, après son triomphe en 2018. Sous vos yeux, le plateau devient un théâtre noir où lévitent méduses phosphorescentes et monstres marins. Accompagnez l’énigmatique Capitaine Nemo dans une épopée où la marionnette sublime le réel entre poésie visuelle et humour burlesque, ce spectacle magnétique fait vibrer votre imaginaire et retrouve l’esprit d’enfance de ce récit culte. Une plongée spectaculaire à vivre en famille, là où tout a commencé.

Le petit miracle de ce spectacle qui enchantera toutes les générations, est qu’il se joue de nos émois, terreurs et fascinations confondues.

Télérama

-> Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation • 12 DÉC

Sur réservation .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Come aboard the Nautilus: an extraordinary and magical journey to the heart of the deep for explorers of all ages!

Get ready for the thrill of the deep! Christian Hecq and Valérie Lesort immerse you in the phantasmagorical world of Jules Verne. It’s always a tremendous pleasure to rediscover the work of the writer from Amiens, the city closest to his heart, and even more so to revisit this masterful adaptation, which the theater still remembers fondly following its triumph in 2018. Before your very eyes, the stage becomes a black theater where phosphorescent jellyfish and sea monsters come to life. Join the enigmatic Captain Nemo on an epic journey where puppetry transcends reality: blending visual poetry with burlesque humor, this captivating show sparks your imagination and recaptures the childlike spirit of this cult classic. A spectacular journey to experience with the whole family, right where it all began.

The little miracle of this show—which will enchant all generations—is that it plays on our emotions, blending fears and fascinations alike.

T%E9l%E9rama

-> Meet the artistic team after the performance on December 12

Reservations required

L’événement Théâtre 20 000 LIEUES SOUS LES MERS Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS