Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac

Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac

Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle balène, rue balène

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 Général

Figeac

Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres

Salle balène, rue balène Figeac Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Le club des Inner Wheel de Figeac propose une comédie  Chaos jouée par la Cie Ping pong sous les arbres l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer.

Le club des Inner Wheel de Figeac propose une comédie  Chaos jouée par la Cie Ping pong sous les arbres l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer.

  .

Salle balène, rue balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 38 64 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Inner Wheel Club of Figeac is presenting the comedy %A0%BB Chaos %BB, performed by the theater company %AB Ping Pong Sous les Arbres %BB; all proceeds will be donated to the League Against Cancer.

L’événement Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac

À voir aussi à Figeac (Lot)