Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac
Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac samedi 20 juin 2026.
Figeac
Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres
Salle balène, rue balène Figeac Lot
Tarif : – – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le club des Inner Wheel de Figeac propose une comédie Chaos jouée par la Cie Ping pong sous les arbres l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer.
Le club des Inner Wheel de Figeac propose une comédie Chaos jouée par la Cie Ping pong sous les arbres l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer.
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Salle balène, rue balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 38 64 26
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English :
The Inner Wheel Club of Figeac is presenting the comedy %A0%BB Chaos %BB, performed by the theater company %AB Ping Pong Sous les Arbres %BB; all proceeds will be donated to the League Against Cancer.
L’événement Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac
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