Figeac

Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres

Salle balène, rue balène Figeac Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le club des Inner Wheel de Figeac propose une comédie Chaos jouée par la Cie Ping pong sous les arbres l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer.

Le club des Inner Wheel de Figeac propose une comédie Chaos jouée par la Cie Ping pong sous les arbres l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer.

.

Salle balène, rue balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 38 64 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Inner Wheel Club of Figeac is presenting the comedy %A0%BB Chaos %BB, performed by the theater company %AB Ping Pong Sous les Arbres %BB; all proceeds will be donated to the League Against Cancer.

L’événement Théâtre à Figeac Chaos Cie Ping Pong sous les arbres Figeac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac