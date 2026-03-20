Théâtre à Gutenberg Bibliothèque Gutenberg Paris

Durant 15 jours dans 15 lieux du 15ème arrondissement, le festival « 15 Cent Coups » propose des spectacles ouverts sur la diversité, l’innovation, l’inventivité et le renouveau.

Venez nombreux assister à la représentation jeune public de cette année.

Sur inscription, à partir de 5 ans.

Comme chaque année, la bibliothèque Gutenberg se transforme en théâtre de quartier lors de cette 16e édition du festival « 15 Cent Coups » !

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 15h00

Le samedi 13 juin 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:00:00+02:00;2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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