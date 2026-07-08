UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thuré

Théâtre à la Barbelinière HOLD UP Château de la Barbelinière Thuré

vendredi 10 juillet 2026 · Château de la Barbelinière · Thuré

Théâtre à la Barbelinière HOLD UP Château de la Barbelinière Thuré

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Château de la Barbelinière
Adresse
Allée de la Barbelinière
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Tarif

Thuré

Théâtre à la Barbelinière HOLD UP

Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Un écrivain, Patrick, s’organise pour passer un week-end avec sa maîtresse lorsqu’il voit surgir sa famille, des amis, puis deux gangsters, auteurs d’un hold-up, poursuivis par la police.
Comédie de boulevard   .

Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine   labarbeliniere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre à la Barbelinière HOLD UP

L’événement Théâtre à la Barbelinière HOLD UP Thuré a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Thuré (Vienne)