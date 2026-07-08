Théâtre à la Barbelinière HOLD UP Château de la Barbelinière Thuré
vendredi 10 juillet 2026 · Château de la Barbelinière · Thuré
Informations pratiques
Thuré
Théâtre à la Barbelinière HOLD UP
Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Un écrivain, Patrick, s’organise pour passer un week-end avec sa maîtresse lorsqu’il voit surgir sa famille, des amis, puis deux gangsters, auteurs d’un hold-up, poursuivis par la police.
Comédie de boulevard .
Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine labarbeliniere@gmail.com
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English : Théâtre à la Barbelinière HOLD UP
L’événement Théâtre à la Barbelinière HOLD UP Thuré a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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