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Théâtre HOLD UP Château de la Barbelinière Thuré

vendredi 10 juillet 2026 · Château de la Barbelinière · Thuré

Théâtre HOLD UP Château de la Barbelinière Thuré

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Château de la Barbelinière
Adresse
Allée de la Barbelinière
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Tarif

Thuré

Théâtre HOLD UP

Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 19:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Dans sa belle maison de campagne, Patrick s’apprête à passer un week-end en amoureux avec Monique, sa maîtresse. Alors qu’il l’attend, son ami Emile débarque, accompagné de Vicky, une jeune starlette, puis arrivent sa femme et sa belle-mère. Comme si cela ne suffisait pas, deux braqueurs font irruption après un hold-up pour échapper à la police…

Réservation fortement conseillée   .

Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine   labarbeliniere@gmail.com

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English : Théâtre HOLD UP

L’événement Théâtre HOLD UP Thuré a été mis à jour le 2026-07-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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