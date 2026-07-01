Théâtre HOLD UP Château de la Barbelinière Thuré

Informations pratiques

Thuré

Théâtre HOLD UP

Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Dans sa belle maison de campagne, Patrick s’apprête à passer un week-end en amoureux avec Monique, sa maîtresse. Alors qu’il l’attend, son ami Emile débarque, accompagné de Vicky, une jeune starlette, puis arrivent sa femme et sa belle-mère. Comme si cela ne suffisait pas, deux braqueurs font irruption après un hold-up pour échapper à la police…

Réservation fortement conseillée .

Château de la Barbelinière Allée de la Barbelinière Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine labarbeliniere@gmail.com

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English : Théâtre HOLD UP

L’événement Théâtre HOLD UP Thuré a été mis à jour le 2026-07-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne