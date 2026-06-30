Théâtre à la Maison de la Culture BÉRÉNICE Amiens

Informations pratiques

Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture BÉRÉNICE

2 Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-10 22:00:00

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Théâtre Rencontres / production déléguée

BÉRÉNICE

JEAN RACINE, JEAN-RENÉ LEMOINE

MARDI 9 ET MERCREDI 10 MARS 2027

GRAND THÉÂTRE

Fête de retrouvailles le retour d’un succès Made in Amiens

Avec Bérénice, Jean Racine rencontre la mise en scène incandescente de Jean-René Lemoine. Créée à la Maison de la Culture d’Amiens en 2025, cette production revient après une tournée d’une trentaine de représentations.

Sur un plateau d’or éclatant, les corps se cherchent, s’affrontent, s’abandonnent, portés par la musicalité brûlante des alexandrins. Titus aime Bérénice, mais doit renoncer — et de ce déchirement naît une beauté saisissante. Entre passion et raison d’État, cette tragédie devient un vertige sensuel et politique. Un retour événement, à la fois intime et spectaculaire, à ne pas manquer.

-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 9 MARS

MAR 9 MARS 2027 • 20H

MER 10 MARS 2027 • 20H

Théâtre

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

2h

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Théâtre Rencontres / production déléguée

BÉRÉNICE

JEAN RACINE, JEAN-RENÉ LEMOINE

MARDI 9 ET MERCREDI 10 MARS 2027

GRAND THÉÂTRE

Fête de retrouvailles le retour d’un succès Made in Amiens

Avec Bérénice, Jean Racine rencontre la mise en scène incandescente de Jean-René Lemoine. Créée à la Maison de la Culture d’Amiens en 2025, cette production revient après une tournée d’une trentaine de représentations.

Sur un plateau d’or éclatant, les corps se cherchent, s’affrontent, s’abandonnent, portés par la musicalité brûlante des alexandrins. Titus aime Bérénice, mais doit renoncer — et de ce déchirement naît une beauté saisissante. Entre passion et raison d’État, cette tragédie devient un vertige sensuel et politique. Un retour événement, à la fois intime et spectaculaire, à ne pas manquer.

-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 9 MARS

MAR 9 MARS 2027 • 20H

MER 10 MARS 2027 • 20H

Théâtre

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

2h

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

Theater? Encounters / Delegated Production

BÉRÉNICE

JEAN RACINE, JEAN-RENÉ LEMOINE

TUESDAY, MARCH 9, AND WEDNESDAY, MARCH 10, 2027

GRAND TH%C9%C2TRE

A Reunion Celebration: The Return of a Hit %AB Made in Amiens %BB

With B%E9r%E9nice, Jean Racine meets Jean-Ren%E9 Lemoine’s electrifying staging. Created at the Maison de la Culture in Amiens in 2025, this production returns after a tour of some thirty performances.

On a dazzling golden stage, the bodies seek each other out, clash, and surrender, carried by the sparkling musicality of the alexandrines. Titus loves Bérénice, but must let her go—and from this heart-wrenching conflict, a striking beauty is born. Caught between passion and the will of the state, this tragedy becomes a sensual and political whirlwind. A highly anticipated return—both intimate and spectacular—not to be missed.

-> Meet the cast after the performance on March 9

Tue, March 9, 2027, at 8:00 PM

Wed, March 10, 2027, at 8:00 PM

Theater

Grand Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

2 hours

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture BÉRÉNICE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS