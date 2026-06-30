Théâtre à la Maison de la Culture BÉRÉNICE Amiens
mardi 9 mars 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture BÉRÉNICE
2 Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09 20:00:00
fin : 2027-03-10 22:00:00
Date(s) :
2027-03-09 2027-03-10
Théâtre Rencontres / production déléguée
BÉRÉNICE
JEAN RACINE, JEAN-RENÉ LEMOINE
MARDI 9 ET MERCREDI 10 MARS 2027
GRAND THÉÂTRE
Fête de retrouvailles le retour d’un succès Made in Amiens
Avec Bérénice, Jean Racine rencontre la mise en scène incandescente de Jean-René Lemoine. Créée à la Maison de la Culture d’Amiens en 2025, cette production revient après une tournée d’une trentaine de représentations.
Sur un plateau d’or éclatant, les corps se cherchent, s’affrontent, s’abandonnent, portés par la musicalité brûlante des alexandrins. Titus aime Bérénice, mais doit renoncer — et de ce déchirement naît une beauté saisissante. Entre passion et raison d’État, cette tragédie devient un vertige sensuel et politique. Un retour événement, à la fois intime et spectaculaire, à ne pas manquer.
-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 9 MARS
MAR 9 MARS 2027 • 20H
MER 10 MARS 2027 • 20H
Théâtre
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
2h
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Théâtre Rencontres / production déléguée
BÉRÉNICE
JEAN RACINE, JEAN-RENÉ LEMOINE
MARDI 9 ET MERCREDI 10 MARS 2027
GRAND THÉÂTRE
Fête de retrouvailles le retour d’un succès Made in Amiens
Avec Bérénice, Jean Racine rencontre la mise en scène incandescente de Jean-René Lemoine. Créée à la Maison de la Culture d’Amiens en 2025, cette production revient après une tournée d’une trentaine de représentations.
Sur un plateau d’or éclatant, les corps se cherchent, s’affrontent, s’abandonnent, portés par la musicalité brûlante des alexandrins. Titus aime Bérénice, mais doit renoncer — et de ce déchirement naît une beauté saisissante. Entre passion et raison d’État, cette tragédie devient un vertige sensuel et politique. Un retour événement, à la fois intime et spectaculaire, à ne pas manquer.
-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 9 MARS
MAR 9 MARS 2027 • 20H
MER 10 MARS 2027 • 20H
Théâtre
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
2h
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
Theater? Encounters / Delegated Production
BÉRÉNICE
JEAN RACINE, JEAN-RENÉ LEMOINE
TUESDAY, MARCH 9, AND WEDNESDAY, MARCH 10, 2027
GRAND TH%C9%C2TRE
A Reunion Celebration: The Return of a Hit %AB Made in Amiens %BB
With B%E9r%E9nice, Jean Racine meets Jean-Ren%E9 Lemoine’s electrifying staging. Created at the Maison de la Culture in Amiens in 2025, this production returns after a tour of some thirty performances.
On a dazzling golden stage, the bodies seek each other out, clash, and surrender, carried by the sparkling musicality of the alexandrines. Titus loves Bérénice, but must let her go—and from this heart-wrenching conflict, a striking beauty is born. Caught between passion and the will of the state, this tragedy becomes a sensual and political whirlwind. A highly anticipated return—both intimate and spectacular—not to be missed.
-> Meet the cast after the performance on March 9
Tue, March 9, 2027, at 8:00 PM
Wed, March 10, 2027, at 8:00 PM
Theater
Grand Théâtre
Prices: 2–8 at 25?
2 hours
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre à la Maison de la Culture BÉRÉNICE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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