Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE Amiens mardi 18 mai 2027.
Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-18 20:00:00
fin : 2027-05-20 21:25:00
Date(s) :
2027-05-18 2027-05-19 2027-05-20
BIGRE
PIERRE GUILLOIS CO-ÉCRIT AVEC AGATHE L’HUILLIER ET OLIVIER MARTIN-SALVAN
DU MARDI 18 AU JEUDI 20 MAI 2027
GRAND THÉÂTRE
Un classique burlesque à partager
Avec Bigre, Pierre Guillois signe une comédie visuelle irrésistible, devenue culte. Trois chambres sous les toits, trois solitudes, et un art consommé de tout rater ici, chaque geste dérape et déclenche une cascade de catastrophes. Porté par une mécanique millimétrée digne du grand guignol, le spectacle enchaîne tempêtes, incendies et gags dévastateurs. Sans un mot, les corps parlent, chutent, résistent. Dans la lignée de Buster Keaton, ce bijou burlesque (Molière 2017) mêle rire franc et émotion fragile. Dix ans de succès, et toujours cette humanité bouleversante.
À voir, à revoir, à partager.
En partenariat avec la Comédie de Picardie
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h25
Dès 8 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
BIGRE
PIERRE GUILLOIS CO-ÉCRIT AVEC AGATHE L’HUILLIER ET OLIVIER MARTIN-SALVAN
DU MARDI 18 AU JEUDI 20 MAI 2027
GRAND THÉÂTRE
Un classique burlesque à partager
Avec Bigre, Pierre Guillois signe une comédie visuelle irrésistible, devenue culte. Trois chambres sous les toits, trois solitudes, et un art consommé de tout rater ici, chaque geste dérape et déclenche une cascade de catastrophes. Porté par une mécanique millimétrée digne du grand guignol, le spectacle enchaîne tempêtes, incendies et gags dévastateurs. Sans un mot, les corps parlent, chutent, résistent. Dans la lignée de Buster Keaton, ce bijou burlesque (Molière 2017) mêle rire franc et émotion fragile. Dix ans de succès, et toujours cette humanité bouleversante.
À voir, à revoir, à partager.
En partenariat avec la Comédie de Picardie
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h25
Dès 8 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BIGRE
PIERRE GUILLOIS CO-WRITTEN WITH AGATHE L’HUILLIER AND OLIVIER MARTIN-SALVAN
TUESDAY, MAY 18–THURSDAY, MAY 20, 2027
GRAND THÉÂTRE
A Burlesque Classic to Share
With *Bigre*, Pierre Guillois delivers an irresistible visual comedy that has achieved cult status. Three attic rooms, three lonely souls, and a mastery of getting everything wrong: here, every move goes awry and sets off a cascade of disasters. Driven by precision timing worthy of the Grand Guignol, the show weaves together storms, fires, and devastating gags. Without a word, the bodies speak, fall, and resist. In the tradition of Buster Keaton, this burlesque gem (Molière Award 2017) blends hearty laughter with fragile emotion. Ten years of success, and still that deeply moving humanity.
A must-see, worth seeing again, and worth sharing.
In partnership with the Comédie de Picardie
Grand Théâtre
Prices: 3–11 at 30?
1h25
Ages 8 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026