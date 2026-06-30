Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE Amiens mardi 18 mai 2027.

Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18 20:00:00

fin : 2027-05-20 21:25:00

Date(s) :

2027-05-18 2027-05-19 2027-05-20

BIGRE

PIERRE GUILLOIS CO-ÉCRIT AVEC AGATHE L’HUILLIER ET OLIVIER MARTIN-SALVAN

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 MAI 2027

GRAND THÉÂTRE

Un classique burlesque à partager

Avec Bigre, Pierre Guillois signe une comédie visuelle irrésistible, devenue culte. Trois chambres sous les toits, trois solitudes, et un art consommé de tout rater ici, chaque geste dérape et déclenche une cascade de catastrophes. Porté par une mécanique millimétrée digne du grand guignol, le spectacle enchaîne tempêtes, incendies et gags dévastateurs. Sans un mot, les corps parlent, chutent, résistent. Dans la lignée de Buster Keaton, ce bijou burlesque (Molière 2017) mêle rire franc et émotion fragile. Dix ans de succès, et toujours cette humanité bouleversante.

À voir, à revoir, à partager.

En partenariat avec la Comédie de Picardie

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h25

Dès 8 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

BIGRE

PIERRE GUILLOIS CO-ÉCRIT AVEC AGATHE L’HUILLIER ET OLIVIER MARTIN-SALVAN

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 MAI 2027

GRAND THÉÂTRE

Un classique burlesque à partager

Avec Bigre, Pierre Guillois signe une comédie visuelle irrésistible, devenue culte. Trois chambres sous les toits, trois solitudes, et un art consommé de tout rater ici, chaque geste dérape et déclenche une cascade de catastrophes. Porté par une mécanique millimétrée digne du grand guignol, le spectacle enchaîne tempêtes, incendies et gags dévastateurs. Sans un mot, les corps parlent, chutent, résistent. Dans la lignée de Buster Keaton, ce bijou burlesque (Molière 2017) mêle rire franc et émotion fragile. Dix ans de succès, et toujours cette humanité bouleversante.

À voir, à revoir, à partager.

En partenariat avec la Comédie de Picardie

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h25

Dès 8 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

BIGRE

PIERRE GUILLOIS CO-WRITTEN WITH AGATHE L’HUILLIER AND OLIVIER MARTIN-SALVAN

TUESDAY, MAY 18–THURSDAY, MAY 20, 2027

GRAND THÉÂTRE

A Burlesque Classic to Share

With *Bigre*, Pierre Guillois delivers an irresistible visual comedy that has achieved cult status. Three attic rooms, three lonely souls, and a mastery of getting everything wrong: here, every move goes awry and sets off a cascade of disasters. Driven by precision timing worthy of the Grand Guignol, the show weaves together storms, fires, and devastating gags. Without a word, the bodies speak, fall, and resist. In the tradition of Buster Keaton, this burlesque gem (Molière Award 2017) blends hearty laughter with fragile emotion. Ten years of success, and still that deeply moving humanity.

A must-see, worth seeing again, and worth sharing.

In partnership with the Comédie de Picardie

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1h25

Ages 8 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture BIGRE Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS