Théâtre à la Maison de la Culture DOUBLE SOIREE VINCENT DEDIENNE Amiens
vendredi 26 mars 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture DOUBLE SOIREE VINCENT DEDIENNE
2 Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 18:30:00
fin : 2027-03-26 19:45:00
Date(s) :
2027-03-26
Théâtre
IL NE M’EST JAMAIS RIEN ARRIVÉ
VINCENT DEDIENNE
VEN 26 MARS 2027 · 18H30
PETIT THÉÂTRE
-> Double soirée Vincent Dedienne !
Vous croyiez connaître Vincent Dedienne ? Lauréat d’un Molière en 2022, acteur, auteur, humoriste, chroniqueur télé et radio… Son univers est vaste, et sa singularité invitait à imaginer une surprenante soirée en deux parties, autour de deux spectacles-reflets, auxquels on est très heureux de vous convier !
Pass soirée complète 45 € hors adhérents
Après un immense succès parisien, voici venu à Amiens l’incarnation par Vincent Dedienne de Jean-Luc Lagarce, dramaturge prolifique à la plume acérée, étudié dans les établissements scolaires du monde entier, soudainement fauché par le sida. Dans son Journal, véritable envers à l’endroit de son œuvre, se dessine, au fil des années, le portrait intime, drôle et terrifiant d’un jeune homme devenant immense artiste, confronté aux rencontres et à sa solitude, dans la France des années 80. Le metteur en scène Johanny Bert en propose une mise en scène associant l’acuité du texte à la finesse des traits, en live au plateau, de la dessinatrice Irène Vignaud. Un bijou miroitant, pour une autre facette de Monsieur Vincent !
Irrésistible de cruauté et de drôlerie.
TTT — Télérama
VEN 26 MARS 2027 • 18H30
Théâtre
Petit Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h15
______________________________________________________________________________________________
Concert
UN LENDEMAIN SOIR DE GALA
VINCENT DEDIENNE
VEN 26 MARS 2027 · 21H
GRAND THÉÂTRE
Un soir de gala, c’était le titre du one man show de Vincent Dedienne, qui avait tourné pendant près de 3 ans. Face au succès de cette galerie de personnages hilarants, l’humoriste avait demandé à ses amis musiciens de choisir un moment du spectacle, et d’en faire une chanson, comme la version musicale des figures évoquées, ou le pendant mélancolique des rires et des projecteurs. Et voilà le résultat un tour de chant savoureux, composé par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Albin de la Simone, Ben Mazué, Aldebert… et offert sur scène par Vincent Dedienne lui-même, comme une boîte de chocolats assortis qu’il nous inviterait à déguster en sa compagnie !
Le comédien a demandé à Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone ou encore Pierre Lapointe de s’emparer de ses sketchs, et prend lui-même le micro. En ressort un album réussi, plein de morceaux à l’ancienne.
Télérama
VEN 26 MARS 2027 • 21H
Concert
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Théâtre
IL NE M’EST JAMAIS RIEN ARRIVÉ
VINCENT DEDIENNE
VEN 26 MARS 2027 · 18H30
PETIT THÉÂTRE
-> Double soirée Vincent Dedienne !
Vous croyiez connaître Vincent Dedienne ? Lauréat d’un Molière en 2022, acteur, auteur, humoriste, chroniqueur télé et radio… Son univers est vaste, et sa singularité invitait à imaginer une surprenante soirée en deux parties, autour de deux spectacles-reflets, auxquels on est très heureux de vous convier !
Pass soirée complète 45 € hors adhérents
Après un immense succès parisien, voici venu à Amiens l’incarnation par Vincent Dedienne de Jean-Luc Lagarce, dramaturge prolifique à la plume acérée, étudié dans les établissements scolaires du monde entier, soudainement fauché par le sida. Dans son Journal, véritable envers à l’endroit de son œuvre, se dessine, au fil des années, le portrait intime, drôle et terrifiant d’un jeune homme devenant immense artiste, confronté aux rencontres et à sa solitude, dans la France des années 80. Le metteur en scène Johanny Bert en propose une mise en scène associant l’acuité du texte à la finesse des traits, en live au plateau, de la dessinatrice Irène Vignaud. Un bijou miroitant, pour une autre facette de Monsieur Vincent !
Irrésistible de cruauté et de drôlerie.
TTT — Télérama
VEN 26 MARS 2027 • 18H30
Théâtre
Petit Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h15
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Concert
UN LENDEMAIN SOIR DE GALA
VINCENT DEDIENNE
VEN 26 MARS 2027 · 21H
GRAND THÉÂTRE
Un soir de gala, c’était le titre du one man show de Vincent Dedienne, qui avait tourné pendant près de 3 ans. Face au succès de cette galerie de personnages hilarants, l’humoriste avait demandé à ses amis musiciens de choisir un moment du spectacle, et d’en faire une chanson, comme la version musicale des figures évoquées, ou le pendant mélancolique des rires et des projecteurs. Et voilà le résultat un tour de chant savoureux, composé par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Albin de la Simone, Ben Mazué, Aldebert… et offert sur scène par Vincent Dedienne lui-même, comme une boîte de chocolats assortis qu’il nous inviterait à déguster en sa compagnie !
Le comédien a demandé à Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone ou encore Pierre Lapointe de s’emparer de ses sketchs, et prend lui-même le micro. En ressort un album réussi, plein de morceaux à l’ancienne.
Télérama
VEN 26 MARS 2027 • 21H
Concert
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
Theater
NOTHING EVER HAPPENS TO ME
VINCENT DEDIENNE
FRIDAY, MARCH 26, 2027, 6:30 PM
PETIT THÉÂTRE
-> A double feature with Vincent Dedienne!
Did you think you knew Vincent Dedienne? Winner of a Molière Award in 2022, actor, writer, comedian, TV and radio host? His world is vast, and his uniqueness inspired us to create a surprising two-part evening featuring two mirror-image shows—to which we’re very happy to invite you!
Full-evening pass: 45 € (non-members)
After a huge success in Paris, Vincent Dedienne’s portrayal of Jean-Luc Lagarce—a prolific playwright with a sharp pen, whose works are studied in schools around the world, but who was suddenly cut down by AIDS. In his Journal—a work that remains true to the spirit of his body of work—an intimate, an intimate, funny, and terrifying portrait of a young man becoming a great artist, grappling with his encounters and his solitude, in 1980s France. Director Johanny Bert presents a production that combines the sharpness of the text with the finesse of the live on-stage drawings by illustrator Irène Vignaud. A sparkling gem, revealing another facet of Monsieur Vincent!
Irresistibly cruel and hilarious.
TTT ? Télérama
FRI, MARCH 26, 2027 ? 6:30 PM
Theater
Petit Théâtre
Prices: 2–8 at 25?
1h15
______________________________________________________________________________________________
Concert
A GALA EVENING TOMORROW
VINCENT DEDIENNE
FRI, MARCH 26, 2027 %B7 9:00 PM
GRAND TH%C9%C2TRE
“A Gala Evening” was the title of Vincent Dedienne’s one-man show, which toured for nearly three years. Given the success of this cast of hilarious characters, the comedian asked his musician friends to choose a moment from the show and turn it into a song—as a musical interpretation of the characters he portrayed, or a melancholic counterpart to the laughter and the spotlight. And here’s the result: a delightful medley of songs, composed by Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Albin de la Simone, Ben Mazé, Aldebert… and performed on stage by Vincent Dedienne himself, like a box of assorted chocolates he’d invite us to savor with him!
The actor asked Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone, and Pierre Lapointe to take on his sketches, and he himself takes the mic. The result is a successful album, full of old-school tracks.
Télérama
FRI, MARCH 26, 2027, 9:00 PM
Concert
Grand Théâtre
Prices: 3–11 at 30?
1h30
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre à la Maison de la Culture DOUBLE SOIREE VINCENT DEDIENNE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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