Théâtre à la Maison de la Culture DOUBLE SOIREE VINCENT DEDIENNE Amiens

Informations pratiques

Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture DOUBLE SOIREE VINCENT DEDIENNE

2 Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 18:30:00

fin : 2027-03-26 19:45:00

Date(s) :

2027-03-26

Théâtre

IL NE M’EST JAMAIS RIEN ARRIVÉ

VINCENT DEDIENNE

VEN 26 MARS 2027 · 18H30

PETIT THÉÂTRE

-> Double soirée Vincent Dedienne !

Vous croyiez connaître Vincent Dedienne ? Lauréat d’un Molière en 2022, acteur, auteur, humoriste, chroniqueur télé et radio… Son univers est vaste, et sa singularité invitait à imaginer une surprenante soirée en deux parties, autour de deux spectacles-reflets, auxquels on est très heureux de vous convier !

Pass soirée complète 45 € hors adhérents

Après un immense succès parisien, voici venu à Amiens l’incarnation par Vincent Dedienne de Jean-Luc Lagarce, dramaturge prolifique à la plume acérée, étudié dans les établissements scolaires du monde entier, soudainement fauché par le sida. Dans son Journal, véritable envers à l’endroit de son œuvre, se dessine, au fil des années, le portrait intime, drôle et terrifiant d’un jeune homme devenant immense artiste, confronté aux rencontres et à sa solitude, dans la France des années 80. Le metteur en scène Johanny Bert en propose une mise en scène associant l’acuité du texte à la finesse des traits, en live au plateau, de la dessinatrice Irène Vignaud. Un bijou miroitant, pour une autre facette de Monsieur Vincent !

Irrésistible de cruauté et de drôlerie.

TTT — Télérama

VEN 26 MARS 2027 • 18H30

Théâtre

Petit Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h15

______________________________________________________________________________________________

Concert

UN LENDEMAIN SOIR DE GALA

VINCENT DEDIENNE

VEN 26 MARS 2027 · 21H

GRAND THÉÂTRE

Un soir de gala, c’était le titre du one man show de Vincent Dedienne, qui avait tourné pendant près de 3 ans. Face au succès de cette galerie de personnages hilarants, l’humoriste avait demandé à ses amis musiciens de choisir un moment du spectacle, et d’en faire une chanson, comme la version musicale des figures évoquées, ou le pendant mélancolique des rires et des projecteurs. Et voilà le résultat un tour de chant savoureux, composé par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Albin de la Simone, Ben Mazué, Aldebert… et offert sur scène par Vincent Dedienne lui-même, comme une boîte de chocolats assortis qu’il nous inviterait à déguster en sa compagnie !

Le comédien a demandé à Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone ou encore Pierre Lapointe de s’emparer de ses sketchs, et prend lui-même le micro. En ressort un album réussi, plein de morceaux à l’ancienne.

Télérama

VEN 26 MARS 2027 • 21H

Concert

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Théâtre

IL NE M’EST JAMAIS RIEN ARRIVÉ

VINCENT DEDIENNE

VEN 26 MARS 2027 · 18H30

PETIT THÉÂTRE

-> Double soirée Vincent Dedienne !

Vous croyiez connaître Vincent Dedienne ? Lauréat d’un Molière en 2022, acteur, auteur, humoriste, chroniqueur télé et radio… Son univers est vaste, et sa singularité invitait à imaginer une surprenante soirée en deux parties, autour de deux spectacles-reflets, auxquels on est très heureux de vous convier !

Pass soirée complète 45 € hors adhérents

Après un immense succès parisien, voici venu à Amiens l’incarnation par Vincent Dedienne de Jean-Luc Lagarce, dramaturge prolifique à la plume acérée, étudié dans les établissements scolaires du monde entier, soudainement fauché par le sida. Dans son Journal, véritable envers à l’endroit de son œuvre, se dessine, au fil des années, le portrait intime, drôle et terrifiant d’un jeune homme devenant immense artiste, confronté aux rencontres et à sa solitude, dans la France des années 80. Le metteur en scène Johanny Bert en propose une mise en scène associant l’acuité du texte à la finesse des traits, en live au plateau, de la dessinatrice Irène Vignaud. Un bijou miroitant, pour une autre facette de Monsieur Vincent !

Irrésistible de cruauté et de drôlerie.

TTT — Télérama

VEN 26 MARS 2027 • 18H30

Théâtre

Petit Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h15

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Concert

UN LENDEMAIN SOIR DE GALA

VINCENT DEDIENNE

VEN 26 MARS 2027 · 21H

GRAND THÉÂTRE

Un soir de gala, c’était le titre du one man show de Vincent Dedienne, qui avait tourné pendant près de 3 ans. Face au succès de cette galerie de personnages hilarants, l’humoriste avait demandé à ses amis musiciens de choisir un moment du spectacle, et d’en faire une chanson, comme la version musicale des figures évoquées, ou le pendant mélancolique des rires et des projecteurs. Et voilà le résultat un tour de chant savoureux, composé par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Albin de la Simone, Ben Mazué, Aldebert… et offert sur scène par Vincent Dedienne lui-même, comme une boîte de chocolats assortis qu’il nous inviterait à déguster en sa compagnie !

Le comédien a demandé à Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone ou encore Pierre Lapointe de s’emparer de ses sketchs, et prend lui-même le micro. En ressort un album réussi, plein de morceaux à l’ancienne.

Télérama

VEN 26 MARS 2027 • 21H

Concert

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

Theater

NOTHING EVER HAPPENS TO ME

VINCENT DEDIENNE

FRIDAY, MARCH 26, 2027, 6:30 PM

PETIT THÉÂTRE

-> A double feature with Vincent Dedienne!

Did you think you knew Vincent Dedienne? Winner of a Molière Award in 2022, actor, writer, comedian, TV and radio host? His world is vast, and his uniqueness inspired us to create a surprising two-part evening featuring two mirror-image shows—to which we’re very happy to invite you!

Full-evening pass: 45 € (non-members)

After a huge success in Paris, Vincent Dedienne’s portrayal of Jean-Luc Lagarce—a prolific playwright with a sharp pen, whose works are studied in schools around the world, but who was suddenly cut down by AIDS. In his Journal—a work that remains true to the spirit of his body of work—an intimate, an intimate, funny, and terrifying portrait of a young man becoming a great artist, grappling with his encounters and his solitude, in 1980s France. Director Johanny Bert presents a production that combines the sharpness of the text with the finesse of the live on-stage drawings by illustrator Irène Vignaud. A sparkling gem, revealing another facet of Monsieur Vincent!

Irresistibly cruel and hilarious.

TTT ? Télérama

FRI, MARCH 26, 2027 ? 6:30 PM

Theater

Petit Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

1h15

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Concert

A GALA EVENING TOMORROW

VINCENT DEDIENNE

FRI, MARCH 26, 2027 %B7 9:00 PM

GRAND TH%C9%C2TRE

“A Gala Evening” was the title of Vincent Dedienne’s one-man show, which toured for nearly three years. Given the success of this cast of hilarious characters, the comedian asked his musician friends to choose a moment from the show and turn it into a song—as a musical interpretation of the characters he portrayed, or a melancholic counterpart to the laughter and the spotlight. And here’s the result: a delightful medley of songs, composed by Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Albin de la Simone, Ben Mazé, Aldebert… and performed on stage by Vincent Dedienne himself, like a box of assorted chocolates he’d invite us to savor with him!

The actor asked Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone, and Pierre Lapointe to take on his sketches, and he himself takes the mic. The result is a successful album, full of old-school tracks.

Télérama

FRI, MARCH 26, 2027, 9:00 PM

Concert

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1h30

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture DOUBLE SOIREE VINCENT DEDIENNE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS