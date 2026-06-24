Théâtre à la Maison de la Culture L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN Amiens mercredi 12 mai 2027.

Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 20:00:00

fin : 2027-05-12 22:30:00

Date(s) :

2027-05-12 2027-05-13

TIPHAINE RAFFIER COMPAGNIE LA FEMME COUPÉE EN DEUX ARTISTE ASSOCIÉE

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 MAI 2027 A 20H

GRAND THÉÂTRE

Présenté au Festival d’Avignon 2026

Face à l’inéluctable

Dans une maison nichée au cœur d’un village imaginaire, une fratrie se rassemble autour de leur sœur condamnée par la maladie. Tandis que la fin approche, les regards se croisent, les tensions montent, les repères vacillent. Comment accompagner celle qui s’éteint quand chacun affronte ses propres failles ? Après le bouleversant Némésis, Tiphaine Raffier, autrice et metteuse en scène, signe un théâtre grand format, créé au Festival d’Avignon, où se mêlent puissance de l’image et écriture cinématographique. Elle y explore avec finesse les enjeux intimes et profondément politiques de la fin de vie. Entre silences et paroles, conflits et élans d’amour, elle compose un huis clos haletant, à la fois fragile et puissant. Une traversée sensible, où le théâtre devient un geste collectif pour apprivoiser l’inconnu.

-> En écho au travail d’autrice de Tiphaine Raffier, la MCA accueille les Rencontres régionales de l’Agence régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France réunissant l’ensemble de la filière du livre.

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

TIPHAINE RAFFIER COMPAGNIE LA FEMME COUPÉE EN DEUX ARTISTE ASSOCIÉE

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 MAI 2027 A 20H

GRAND THÉÂTRE

Présenté au Festival d’Avignon 2026

Face à l’inéluctable

Dans une maison nichée au cœur d’un village imaginaire, une fratrie se rassemble autour de leur sœur condamnée par la maladie. Tandis que la fin approche, les regards se croisent, les tensions montent, les repères vacillent. Comment accompagner celle qui s’éteint quand chacun affronte ses propres failles ? Après le bouleversant Némésis, Tiphaine Raffier, autrice et metteuse en scène, signe un théâtre grand format, créé au Festival d’Avignon, où se mêlent puissance de l’image et écriture cinématographique. Elle y explore avec finesse les enjeux intimes et profondément politiques de la fin de vie. Entre silences et paroles, conflits et élans d’amour, elle compose un huis clos haletant, à la fois fragile et puissant. Une traversée sensible, où le théâtre devient un geste collectif pour apprivoiser l’inconnu.

-> En écho au travail d’autrice de Tiphaine Raffier, la MCA accueille les Rencontres régionales de l’Agence régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France réunissant l’ensemble de la filière du livre.

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

TIPHAINE RAFFIER LA FEMME COUP%C9E EN DEUX COMPANY ASSOCIATE ARTIST

WEDNESDAY, MAY 12, AND THURSDAY, MAY 13, 2027, AT 8:00 P.M.

GRAND THÉÂTRE

Presented at the 2026 Avignon Festival

Facing the Inevitable

In a house nestled in the heart of an imaginary village, a group of siblings gathers around their sister, who is terminally ill. As the end draws near, their gazes meet, tensions rise, and their sense of reality wavers. How can they support the one who is fading away when each is grappling with their own flaws? Following the deeply moving *Nemesis*, Tiphaine Raffier, author and director, presents a large-scale theatrical production, created at the Avignon Festival, where the power of imagery blends with cinematic storytelling. In it, she delicately explores the intimate and deeply political issues surrounding the end of life. Amid silences and words, conflicts and outbursts of love, she crafts a breathless, closed-door drama that is both fragile and powerful. A sensitive journey in which theater becomes a collective act to come to terms with the unknown.

-> Echoing the work of author Tiphaine Raffier, the MCA is hosting the Regional Meetings of the Hauts-de-France Regional Agency for Books and Reading, bringing together the entire book industry.

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS