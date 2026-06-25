Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES Amiens dimanche 18 avril 2027.

Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES

Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-18 19:00:00

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-18 2027-04-20 2027-04-22 2027-04-23 2027-04-24

Théâtre Tribu

MOLIÈRE ET SES MASQUES

COMPAGNIE LE K SIMON FALGUIÈRES

DU DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24 AVRIL 2027

TOURNÉE MÉTROPOLITAINE

Un Molière comme vous ne l’avez jamais vu

Scolaire, poussiéreux, daté, Molière ? Oubliez tout ! Ce biopic théâtral, féroce et jubilatoire, redonne vie au plus grand auteur français dans une forme libre et populaire. En plein air, au cœur des communes d’Amiens Métropole, la troupe déploie ses tréteaux comme au XVIIe siècle pour une aventure aussi drôle qu’électrisante. Porté par six comédiens-musiciens virtuoses, incarnant une galerie de personnages foisonnante, le spectacle enchaîne trouvailles, costumes et métamorphoses à un rythme effréné. De Molière au Cardinal de Richelieu, de Jean-Baptiste Lully à Louis XIV, l’histoire s’emballe et interroge, avec une liberté réjouissante, les liens entre art, pouvoir et création. Un théâtre vivant, joyeux et accessible, à découvrir en famille ou entre amis.

Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire.

Libération

DIM 18 AVR 2027 • 16H

MAR 20 AVR 2027 • 19H

JEU 22 AVR 2027 • 19H

VEN 23 AVR 2027 • 19H

SAM 24 AVR 2027 • 16H

Théâtre

TOURNÉE MÉTROPOLITAINE

Tarif 1 • 5 à 15€

1h20

Dès 8 ans

TOURNÉE MÉTROPOLITAINE

18/04 > Longueau

20/04 > Salouël

22/04 > Rumigny

23/04 > Hébécourt

24/04 > Tour Montmignon, Friville-Escarbotin

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Théâtre Tribu

MOLIÈRE ET SES MASQUES

COMPAGNIE LE K SIMON FALGUIÈRES

DU DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24 AVRIL 2027

TOURNÉE MÉTROPOLITAINE

Un Molière comme vous ne l’avez jamais vu

Scolaire, poussiéreux, daté, Molière ? Oubliez tout ! Ce biopic théâtral, féroce et jubilatoire, redonne vie au plus grand auteur français dans une forme libre et populaire. En plein air, au cœur des communes d’Amiens Métropole, la troupe déploie ses tréteaux comme au XVIIe siècle pour une aventure aussi drôle qu’électrisante. Porté par six comédiens-musiciens virtuoses, incarnant une galerie de personnages foisonnante, le spectacle enchaîne trouvailles, costumes et métamorphoses à un rythme effréné. De Molière au Cardinal de Richelieu, de Jean-Baptiste Lully à Louis XIV, l’histoire s’emballe et interroge, avec une liberté réjouissante, les liens entre art, pouvoir et création. Un théâtre vivant, joyeux et accessible, à découvrir en famille ou entre amis.

Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire.

Libération

DIM 18 AVR 2027 • 16H

MAR 20 AVR 2027 • 19H

JEU 22 AVR 2027 • 19H

VEN 23 AVR 2027 • 19H

SAM 24 AVR 2027 • 16H

Théâtre

TOURNÉE MÉTROPOLITAINE

Tarif 1 • 5 à 15€

1h20

Dès 8 ans

TOURNÉE MÉTROPOLITAINE

18/04 > Longueau

20/04 > Salouël

22/04 > Rumigny

23/04 > Hébécourt

24/04 > Tour Montmignon, Friville-Escarbotin

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

Theater at Tribu

MOLIÈRE AND HIS MASKS

COMPAGNIE LE K SIMON FALGUIRES

SUNDAY, APRIL 18 THROUGH SATURDAY, APRIL 24, 2027

METROPOLITAN TOUR

A Molière like you’ve never seen him before

Schooly, stuffy, outdated Molière? Forget all that! This fierce and exhilarating theatrical biopic breathes new life into France’s greatest playwright in a free-spirited and accessible style. Performed outdoors in the heart of the Amiens Métropole region, the troupe sets up its stage just as they did in the 17th century for an adventure that’s as funny as it is electrifying. Performed by six virtuoso actor-musicians, who bring to life a rich cast of characters, the show weaves together ingenious ideas, costumes, and transformations at a breakneck pace. From Molière to Cardinal Richelieu, from Jean-Baptiste Lully to Louis XIV, the story takes off and, with delightful freedom, explores the connections between art, power, and creation. A lively, joyful, and accessible theatrical experience, perfect for enjoying with family or friends.

The actors, all excellent, juggle masks, roles, and registers without ever letting their whirlwind performance become overwhelming: what shines through is the sheer joy of acting, from which laughter springs.

Libération

SUN, APR 18, 2027 ? 4:00 PM

TUE, APR 20, 2027 ? 7:00 PM

THU, APR 22, 2027 ? 7:00 PM

FRI, APR 23, 2027 ? 7:00 PM

SAT, APR 24, 2027 ? 4:00 PM

Theater

METROPOLITAN TOUR

Ticket price: 1–5 %E0 15?

1h20

Ages 8 and up

METROPOLITAN TOUR

Apr 18 > Longueau

Apr 20 > Saloubl

Apr 22 > Rumigny

April 23 > Hébécourt

April 24 > Tour Montmignon, Friville-Escarbotin

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS