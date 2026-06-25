Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES Amiens dimanche 18 avril 2027.
Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES
Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-18 19:00:00
fin : 2027-04-22
Date(s) :
2027-04-18 2027-04-20 2027-04-22 2027-04-23 2027-04-24
Théâtre Tribu
MOLIÈRE ET SES MASQUES
COMPAGNIE LE K SIMON FALGUIÈRES
DU DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24 AVRIL 2027
TOURNÉE MÉTROPOLITAINE
Un Molière comme vous ne l’avez jamais vu
Scolaire, poussiéreux, daté, Molière ? Oubliez tout ! Ce biopic théâtral, féroce et jubilatoire, redonne vie au plus grand auteur français dans une forme libre et populaire. En plein air, au cœur des communes d’Amiens Métropole, la troupe déploie ses tréteaux comme au XVIIe siècle pour une aventure aussi drôle qu’électrisante. Porté par six comédiens-musiciens virtuoses, incarnant une galerie de personnages foisonnante, le spectacle enchaîne trouvailles, costumes et métamorphoses à un rythme effréné. De Molière au Cardinal de Richelieu, de Jean-Baptiste Lully à Louis XIV, l’histoire s’emballe et interroge, avec une liberté réjouissante, les liens entre art, pouvoir et création. Un théâtre vivant, joyeux et accessible, à découvrir en famille ou entre amis.
Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire.
Libération
DIM 18 AVR 2027 • 16H
MAR 20 AVR 2027 • 19H
JEU 22 AVR 2027 • 19H
VEN 23 AVR 2027 • 19H
SAM 24 AVR 2027 • 16H
Théâtre
TOURNÉE MÉTROPOLITAINE
Tarif 1 • 5 à 15€
1h20
Dès 8 ans
TOURNÉE MÉTROPOLITAINE
18/04 > Longueau
20/04 > Salouël
22/04 > Rumigny
23/04 > Hébécourt
24/04 > Tour Montmignon, Friville-Escarbotin
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Théâtre Tribu
MOLIÈRE ET SES MASQUES
COMPAGNIE LE K SIMON FALGUIÈRES
DU DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24 AVRIL 2027
TOURNÉE MÉTROPOLITAINE
Un Molière comme vous ne l’avez jamais vu
Scolaire, poussiéreux, daté, Molière ? Oubliez tout ! Ce biopic théâtral, féroce et jubilatoire, redonne vie au plus grand auteur français dans une forme libre et populaire. En plein air, au cœur des communes d’Amiens Métropole, la troupe déploie ses tréteaux comme au XVIIe siècle pour une aventure aussi drôle qu’électrisante. Porté par six comédiens-musiciens virtuoses, incarnant une galerie de personnages foisonnante, le spectacle enchaîne trouvailles, costumes et métamorphoses à un rythme effréné. De Molière au Cardinal de Richelieu, de Jean-Baptiste Lully à Louis XIV, l’histoire s’emballe et interroge, avec une liberté réjouissante, les liens entre art, pouvoir et création. Un théâtre vivant, joyeux et accessible, à découvrir en famille ou entre amis.
Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire.
Libération
DIM 18 AVR 2027 • 16H
MAR 20 AVR 2027 • 19H
JEU 22 AVR 2027 • 19H
VEN 23 AVR 2027 • 19H
SAM 24 AVR 2027 • 16H
Théâtre
TOURNÉE MÉTROPOLITAINE
Tarif 1 • 5 à 15€
1h20
Dès 8 ans
TOURNÉE MÉTROPOLITAINE
18/04 > Longueau
20/04 > Salouël
22/04 > Rumigny
23/04 > Hébécourt
24/04 > Tour Montmignon, Friville-Escarbotin
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
Theater at Tribu
MOLIÈRE AND HIS MASKS
COMPAGNIE LE K SIMON FALGUIRES
SUNDAY, APRIL 18 THROUGH SATURDAY, APRIL 24, 2027
METROPOLITAN TOUR
A Molière like you’ve never seen him before
Schooly, stuffy, outdated Molière? Forget all that! This fierce and exhilarating theatrical biopic breathes new life into France’s greatest playwright in a free-spirited and accessible style. Performed outdoors in the heart of the Amiens Métropole region, the troupe sets up its stage just as they did in the 17th century for an adventure that’s as funny as it is electrifying. Performed by six virtuoso actor-musicians, who bring to life a rich cast of characters, the show weaves together ingenious ideas, costumes, and transformations at a breakneck pace. From Molière to Cardinal Richelieu, from Jean-Baptiste Lully to Louis XIV, the story takes off and, with delightful freedom, explores the connections between art, power, and creation. A lively, joyful, and accessible theatrical experience, perfect for enjoying with family or friends.
The actors, all excellent, juggle masks, roles, and registers without ever letting their whirlwind performance become overwhelming: what shines through is the sheer joy of acting, from which laughter springs.
Libération
SUN, APR 18, 2027 ? 4:00 PM
TUE, APR 20, 2027 ? 7:00 PM
THU, APR 22, 2027 ? 7:00 PM
FRI, APR 23, 2027 ? 7:00 PM
SAT, APR 24, 2027 ? 4:00 PM
Theater
METROPOLITAN TOUR
Ticket price: 1–5 %E0 15?
1h20
Ages 8 and up
METROPOLITAN TOUR
Apr 18 > Longueau
Apr 20 > Saloubl
Apr 22 > Rumigny
April 23 > Hébécourt
April 24 > Tour Montmignon, Friville-Escarbotin
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre à la Maison de la Culture MOLIÈRE ET SES MASQUES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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