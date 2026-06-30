Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage Amiens mercredi 12 mai 2027.
Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 18:00:00
fin : 2027-05-12
Date(s) :
2027-05-12
CONFERENCE I JEAN FRANCOIS DELFRAISSY
LE PARLEMENT DU PAYSAGE
Un cycle de conférences associant les propos des œuvres aux réflexions de certains des plus grands penseurs de notre temps.
En lien avec le spectacle L’Hors-Présences.
Fin de vie, responsabilité et dignité
La fin de vie constitue un enjeu éthique, médical et humain majeur, sur lequel reviendra le médecin et immunologiste Jean-François Delfraissy (sous réserve), président du Comité National d’éthique.
mer 12 mai • 18h
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
CONFERENCE I JEAN FRANCOIS DELFRAISSY
LE PARLEMENT DU PAYSAGE
Un cycle de conférences associant les propos des œuvres aux réflexions de certains des plus grands penseurs de notre temps.
En lien avec le spectacle L’Hors-Présences.
Fin de vie, responsabilité et dignité
La fin de vie constitue un enjeu éthique, médical et humain majeur, sur lequel reviendra le médecin et immunologiste Jean-François Delfraissy (sous réserve), président du Comité National d’éthique.
mer 12 mai • 18h
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
LECTURE I JEAN FRANÇOIS DELFRAISSY
THE PARLIAMENT OF THE LANDSCAPE
A series of lectures linking the themes of the artworks to the reflections of some of the greatest thinkers of our time.
In conjunction with the performance *L’Hors-Présences*.
End-of-Life Care, Responsibility, and Dignity
End-of-life care is a major ethical, medical, and human issue, which will be addressed by physician and immunologist Jean-François Delfraissy (subject to confirmation), president of the National Ethics Committee.
Wed, May 12 at 6:00 p.m.
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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