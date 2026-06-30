Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage Amiens mercredi 12 mai 2027.

Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 18:00:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

CONFERENCE I JEAN FRANCOIS DELFRAISSY

LE PARLEMENT DU PAYSAGE

Un cycle de conférences associant les propos des œuvres aux réflexions de certains des plus grands penseurs de notre temps.

En lien avec le spectacle L’Hors-Présences.

Fin de vie, responsabilité et dignité

La fin de vie constitue un enjeu éthique, médical et humain majeur, sur lequel reviendra le médecin et immunologiste Jean-François Delfraissy (sous réserve), président du Comité National d’éthique.

mer 12 mai • 18h

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

CONFERENCE I JEAN FRANCOIS DELFRAISSY

LE PARLEMENT DU PAYSAGE

Un cycle de conférences associant les propos des œuvres aux réflexions de certains des plus grands penseurs de notre temps.

En lien avec le spectacle L’Hors-Présences.

Fin de vie, responsabilité et dignité

La fin de vie constitue un enjeu éthique, médical et humain majeur, sur lequel reviendra le médecin et immunologiste Jean-François Delfraissy (sous réserve), président du Comité National d’éthique.

mer 12 mai • 18h

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

LECTURE I JEAN FRANÇOIS DELFRAISSY

THE PARLIAMENT OF THE LANDSCAPE

A series of lectures linking the themes of the artworks to the reflections of some of the greatest thinkers of our time.

In conjunction with the performance *L’Hors-Présences*.

End-of-Life Care, Responsibility, and Dignity

End-of-life care is a major ethical, medical, and human issue, which will be addressed by physician and immunologist Jean-François Delfraissy (subject to confirmation), president of the National Ethics Committee.

Wed, May 12 at 6:00 p.m.

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture Parlement du Paysage Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS