Amiens

Théâtre à la Maison de la Culture POUSSIÈRES

2 Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23 2027-03-24

Cirque Magie nouvelle Rencontres

POUSSIÈRES

YANN FRISCH COMPAGNIE L’ABSENTE DE TOUS BOUQUETS

MARDI 23 ET MERCREDI 24 MARS 2027

GRAND THÉÂTRE

Bienheureux les fêlés, qui laissent passer la lumière

Ça commence comme une histoire d’amour parfait un couple d’intellectuels, la soixantaine, heureux et épanouis. Elle, notamment, se trouve si absolument joyeuse qu’au fil des jours elle plonge dans un état de béatitude, quasi mystique, qui lui fait peu à peu délaisser la réalité, sous les yeux consternés de son mari…

Où est la limite entre foi sincère et folie douce ? À travers la figure d’une illuminée, Yann Frisch, magicien et performeur inclassable, maître du trouble et des émotions contradictoires, explore les contours flous de l’illusion. Dans une prodigieuse scénographie faisant la part belle aux machineries de théâtre, figurant le vertige du temps qui passe et les visions de l’épouse qui échappent à l’entendement, cette œuvre hypnotique et singulière où tournent fumées et poussières donne tout son prix à l’or du temps.

-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 23 MARS

MAR 23 MARS 2027 • 20H

MER 24 MARS 2027 • 20H

Cirque

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h20

Dès 12 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Cirque Magie nouvelle Rencontres

POUSSIÈRES

YANN FRISCH COMPAGNIE L’ABSENTE DE TOUS BOUQUETS

MARDI 23 ET MERCREDI 24 MARS 2027

GRAND THÉÂTRE

Bienheureux les fêlés, qui laissent passer la lumière

Ça commence comme une histoire d’amour parfait un couple d’intellectuels, la soixantaine, heureux et épanouis. Elle, notamment, se trouve si absolument joyeuse qu’au fil des jours elle plonge dans un état de béatitude, quasi mystique, qui lui fait peu à peu délaisser la réalité, sous les yeux consternés de son mari…

Où est la limite entre foi sincère et folie douce ? À travers la figure d’une illuminée, Yann Frisch, magicien et performeur inclassable, maître du trouble et des émotions contradictoires, explore les contours flous de l’illusion. Dans une prodigieuse scénographie faisant la part belle aux machineries de théâtre, figurant le vertige du temps qui passe et les visions de l’épouse qui échappent à l’entendement, cette œuvre hypnotique et singulière où tournent fumées et poussières donne tout son prix à l’or du temps.

-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 23 MARS

MAR 23 MARS 2027 • 20H

MER 24 MARS 2027 • 20H

Cirque

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h20

Dès 12 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

Circus? New Magic? Encounters

POUSSI%C8RES

YANN FRISCH L’ABSENTE DE TOUS BOUQUETS COMPANY

TUESDAY, MARCH 23, AND WEDNESDAY, MARCH 24, 2027

GRAND TH%C9%C2TRE

Blessed are the f%EAl%E9s, who let the light shine through

%C7It begins like a perfect love story: a couple of intellectuals in their sixties, happy and %E9panouis. She, in particular, finds herself so utterly joyful that, as the days go by, she sinks into a state of bliss—almost mystical—that gradually causes her to lose touch with reality, before her husband’s dismayedof her husband?

Where is the line between sincere faith and gentle madness? Through the character of an enlightened woman, Yann Frisch—a magician and unclassifiable performer, a master of confusion and contradictory emotions—explores the blurred contours of illusion. In a prodigious set design that showcases theatrical machinery, depicting the vertigo of passing time and the wife’s visions that defy comprehension, this hypnotic and singular workera where smoke and dust swirl highlights the golden value of time.

-> Meet the artists after the performance on MARCH 23

Tue, March 23, 2027, at 8:00 PM

Wed, March 24, 2027, at 8:00 PM

Circus

Grand Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

1h20

Ages 12 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre à la Maison de la Culture POUSSIÈRES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS