Théâtre à la Maison de la Culture POUSSIÈRES Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture POUSSIÈRES Amiens mardi 23 mars 2027.
Amiens
Théâtre à la Maison de la Culture POUSSIÈRES
2 Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 20:00:00
fin : 2027-03-23
Date(s) :
2027-03-23 2027-03-24
Cirque Magie nouvelle Rencontres
POUSSIÈRES
YANN FRISCH COMPAGNIE L’ABSENTE DE TOUS BOUQUETS
MARDI 23 ET MERCREDI 24 MARS 2027
GRAND THÉÂTRE
Bienheureux les fêlés, qui laissent passer la lumière
Ça commence comme une histoire d’amour parfait un couple d’intellectuels, la soixantaine, heureux et épanouis. Elle, notamment, se trouve si absolument joyeuse qu’au fil des jours elle plonge dans un état de béatitude, quasi mystique, qui lui fait peu à peu délaisser la réalité, sous les yeux consternés de son mari…
Où est la limite entre foi sincère et folie douce ? À travers la figure d’une illuminée, Yann Frisch, magicien et performeur inclassable, maître du trouble et des émotions contradictoires, explore les contours flous de l’illusion. Dans une prodigieuse scénographie faisant la part belle aux machineries de théâtre, figurant le vertige du temps qui passe et les visions de l’épouse qui échappent à l’entendement, cette œuvre hypnotique et singulière où tournent fumées et poussières donne tout son prix à l’or du temps.
-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 23 MARS
MAR 23 MARS 2027 • 20H
MER 24 MARS 2027 • 20H
Cirque
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h20
Dès 12 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Cirque Magie nouvelle Rencontres
POUSSIÈRES
YANN FRISCH COMPAGNIE L’ABSENTE DE TOUS BOUQUETS
MARDI 23 ET MERCREDI 24 MARS 2027
GRAND THÉÂTRE
Bienheureux les fêlés, qui laissent passer la lumière
Ça commence comme une histoire d’amour parfait un couple d’intellectuels, la soixantaine, heureux et épanouis. Elle, notamment, se trouve si absolument joyeuse qu’au fil des jours elle plonge dans un état de béatitude, quasi mystique, qui lui fait peu à peu délaisser la réalité, sous les yeux consternés de son mari…
Où est la limite entre foi sincère et folie douce ? À travers la figure d’une illuminée, Yann Frisch, magicien et performeur inclassable, maître du trouble et des émotions contradictoires, explore les contours flous de l’illusion. Dans une prodigieuse scénographie faisant la part belle aux machineries de théâtre, figurant le vertige du temps qui passe et les visions de l’épouse qui échappent à l’entendement, cette œuvre hypnotique et singulière où tournent fumées et poussières donne tout son prix à l’or du temps.
-> Rencontre avec les artistes après la représentation • 23 MARS
MAR 23 MARS 2027 • 20H
MER 24 MARS 2027 • 20H
Cirque
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h20
Dès 12 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Circus? New Magic? Encounters
POUSSI%C8RES
YANN FRISCH L’ABSENTE DE TOUS BOUQUETS COMPANY
TUESDAY, MARCH 23, AND WEDNESDAY, MARCH 24, 2027
GRAND TH%C9%C2TRE
Blessed are the f%EAl%E9s, who let the light shine through
%C7It begins like a perfect love story: a couple of intellectuals in their sixties, happy and %E9panouis. She, in particular, finds herself so utterly joyful that, as the days go by, she sinks into a state of bliss—almost mystical—that gradually causes her to lose touch with reality, before her husband’s dismayedof her husband?
Where is the line between sincere faith and gentle madness? Through the character of an enlightened woman, Yann Frisch—a magician and unclassifiable performer, a master of confusion and contradictory emotions—explores the blurred contours of illusion. In a prodigious set design that showcases theatrical machinery, depicting the vertigo of passing time and the wife’s visions that defy comprehension, this hypnotic and singular workera where smoke and dust swirl highlights the golden value of time.
-> Meet the artists after the performance on MARCH 23
Tue, March 23, 2027, at 8:00 PM
Wed, March 24, 2027, at 8:00 PM
Circus
Grand Théâtre
Prices: 2–8 at 25?
1h20
Ages 12 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre à la Maison de la Culture POUSSIÈRES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026