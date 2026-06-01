Théâtre ados Les Pas perdus MJC de Toul Centre culturel Vauban Toul
Théâtre ados Les Pas perdus MJC de Toul Centre culturel Vauban Toul mardi 9 juin 2026.
Toul
Théâtre ados Les Pas perdus MJC de Toul
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-09
Qu’est-ce qu’on attend dans une gare ? Un train … ou le début d’une nouvelle vie ?
Les ados du groupe théâtre vous présentent leur spectacle Les Pas Perdus de Denise Bonal.
C’est l’histoire de nos trajectoires. Des adieux sur le quai, des secrets chuchotés entre deux annonces de micro, des éclats de rire face au destin. Un texte magnifique, à la fois poétique et percutant, porté par une génération qui a des choses à dire !
Un spectacle à voir absolument en famille ou entre amis.
Participation libreTout public
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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr
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English :
What are we waiting for in a train station? A train … or the start of a new life?
The teenagers from the theater group present their show: Les Pas Perdus by Denise Bonal.
It’s the story of our trajectories. Farewells on the platform, secrets whispered between two microphone announcements, bursts of laughter in the face of destiny. A magnificent text, both poetic and hard-hitting, written by a generation with a lot to say!
A must-see show for families and friends alike.
Free admission
L’événement Théâtre ados Les Pas perdus MJC de Toul Toul a été mis à jour le 2026-06-01 par MT TERRES TOULOISES
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