Théâtre Armour Limoges Limoges

Théâtre Armour Limoges

20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Spectacle d’1H,

Dans le cadre de festival MI/MI, le théâtre de l’Union propose « Armour », dirigé par Arno Ferrera et Gilles Polet. Au centre d’un hexagone, entre danse et portés acrobatiques, trois hommes s’engagent dans une virilité assumée. Lentement, ils abandonnent cette armure intérieure et extérieure pour s’éveiller à une relation empreinte de douceur.

Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien). .

20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

