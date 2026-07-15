Théâtre au Château la sorcière du placard à balai Cour du Château de la Calade Aix-en-Provence

samedi 12 septembre 2026 · Cour du Château de la Calade · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre au Château la sorcière du placard à balai

Samedi 12 septembre 2026 de 10h30 à 11h30. Cour du Château de la Calade 60 route du Château de la calade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Conte pour enfant a partir de 4 ans .Familles

Monsieur Pierre parviendra t il a se débarrasser de la sorcière dans son placard a balai ? .

Cour du Château de la Calade 60 route du Château de la calade Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur happycelony@gmail.com

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English :

A story for children ages 4 and up.

L’événement Théâtre au Château la sorcière du placard à balai Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence