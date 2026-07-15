Théâtre au Château la sorcière du placard à balai Cour du Château de la Calade Aix-en-Provence
samedi 12 septembre 2026 · Cour du Château de la Calade · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Théâtre au Château la sorcière du placard à balai
Samedi 12 septembre 2026 de 10h30 à 11h30. Cour du Château de la Calade 60 route du Château de la calade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Conte pour enfant a partir de 4 ans .Familles
Monsieur Pierre parviendra t il a se débarrasser de la sorcière dans son placard a balai ? .
Cour du Château de la Calade 60 route du Château de la calade Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur happycelony@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A story for children ages 4 and up.
L’événement Théâtre au Château la sorcière du placard à balai Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Festival Côté Cour Aix-en-Provence 15 juillet 2026
- Découverte Vignes & Vins de la cave Les Vignerons d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 15 juillet 2026
- Conférence Peter KNAPP BAUHAUS Fondation Vasarely Aix-en-Provence 16 juillet 2026
- Opéra Les Vêpres Siciliennes Giuseppe Verdi (1813 1901) Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence 16 juillet 2026
- Layale Chaker & Sarafand / Festival d’Aix-en-Provence, Conservatoire Darius Milhaud, Aix-en-Provence 16 juillet 2026